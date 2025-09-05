BBC: «Ο καλός ποιμένας» της Αχαΐας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

Ο 32χρονος από την Αλβανία και μένει στην Ελλάδα χρησιμοποίησε τη μοτοσικλέτα του για να σώσει ένα πρόβατο από την πυρκαγιά που μαινόταν στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Η τρομακτική δοκιμασία που πέρασε η Πάτρα κατά τα μέσα Αυγούστου, όταν πύρινα μέτωπα κοντά στην πόλη έκαψαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης, οδήγησε σε μία αγωνιώδη μάχη για τη διάσωση των ανθρώπων, των ζώων και των περιουσιών.

Το στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τον Θανάση Σταυράκη του AP, όπου ένας άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα μετέφερε ένα πρόβατο στην αγκαλιά του, διασώζοντάς το από τον κίνδυνο, ενώ στο παρασκήνιο η περιοχή καιγόταν, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του έτους από το BBC.

Η φωτογραφία εντάσσεται σε ένα σύνολο δώδεκα φωτογραφειών που έπελεξε το βρετανικό μέσο, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένα παιδί θύμα υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, ο τάφος του Πάπα Φραγκίσκου και το πολύχρωμο καρναβάλι της Βενετίας.

Συγκεκριμένα, το BBC γράφει για τη φωτογραφία:

Στο φόντο καπνών που υψώνονται σαν μάλλινα σύννεφα από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα διακρίνεται να σώζει ένα πρόβατο που γαντζώνεται πάνω του. Η πράξη παραπέμπει στις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κρατά στους ώμους του ένα ευάλωτο ζώο. Διαμέσου των αιώνων, το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο – είτε αποτυπωμένο σε τοιχογραφία είτε σε φωτογραφία – ανανεώνει τον μυθικό χαρακτήρα της ηρωικής πράξης.

Διαβάστε επίσης