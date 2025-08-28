Φωτιά στην Πάτρα: Πολλά τα ερωτήματα για τη δεύτερη εστία

Ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τη δεύτερη εστία της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, για την οποία κατηγορούνται ένας 25χρονος και ένας 21χρονος.

Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έβαλαν φωτιά σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση, ενώ ήταν σε εξέλιξη η κύρια εστία φωτιάς που είχε ξεσπάσει μια μέρα νωρίτερα. Οι δύο νεαροί προφυλακίστηκαν.

Τη Δευτέρα, όμως, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση απευθύνθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Κοινοποίησε, όπως αναφέρει η Καθημερινή, στα στελέχη της βίντεο ανηρτημένο στα social media, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η στιγμή εκδήλωσης της δεύτερης εστίας στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα (για την οποία κατηγορούνται ο 25χρονος και ο 21χρονος).

Επιπλέον, με παραγγελία της ζήτησε από τη ΔΑΕΕ να απαντήσει σε σειρά από ερωτήματα όπως, για παράδειγμα, εάν η εστία στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα που καταγράφεται στο βίντεο είναι προέκταση της αρχικής πυρκαγιάς (σ.σ. εκείνη που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου) ή νέο μέτωπο.

Στη δεύτερη περίπτωση, ζητά από τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής να προσδιορίσουν την απόσταση σε ευθεία γραμμή ανάμεσα στο κύριο μέτωπο και στην εστία στο οικόπεδο, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, και να συντάξει νέα τεκμηριωμένη έκθεση συμπερασμάτων.

Στις 14 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά τη φωτιά στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος για την οποία οι Αρχές συνέλαβαν τους δύο νεαρούς, η ΔΑΕΕ είχε προχωρήσει σε αυτοψία και είχε κάνει έκθεση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια κατευθύνθηκαν νότια του εν λόγω οικοπεδικού χώρου και δημιούργησαν νέα εστία πυρκαγιάς. (…) Βάσει της πυροσβεστικής εμπειρίας μας η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης».

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, δηλαδή, είχαν καταλήξει στο ότι η φωτιά στο οικόπεδο αποδίδεται σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι το αρχικό εύρημά τους επιβεβαιώνουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής και στο δεύτερο πόρισμα που συντάσσουν κατά παραγγελίαν της ανακρίτριας, μετά και την επεξεργασία του βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και βρίσκεται στη διάθεση της «Κ».

Σε αυτό παραθέτουν λεπτομερή μετεωρολογικά δεδομένα, όπως και δεδομένα που αντλούν από το επίμαχο βίντεο αλλά και δορυφορικές εικόνες (από το Google Earth), για να καταλήξουν κατά πληροφορίες εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος προήλθε με κηλίδωση από καύτρες του κύριου μετώπου.

Το επόμενο διάστημα οι δύο νεαροί μέσω των συνηγόρων τους προτίθενται να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης.