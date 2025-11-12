Βόλος: Ποινή φυλάκισης σε 22χρονη που πιάστηκε να κλέβει ρούχα από κατάστημα

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη, κρατήθηκε και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε

Βόλος: Ποινή φυλάκισης σε 22χρονη που πιάστηκε να κλέβει ρούχα από κατάστημα
Μία 22χρονη συνελήφθη στον Βόλο για κλοπή ειδών ρουχισμού από κατάστημα στον Βόλο. Η νεαρή δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου που επέβαλε εφέσιμη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ με αναστολή τριετίας σε βάρος της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η 22χρονη το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) επισκέφθηκε κατάστημα στην οδό Ιάσονος, προσποιήθηκε την πελάτισσα και κάποια στιγμή νομίζοντας ότι θα ξεφύγει από τον έλεγχο, άρπαξε δύο μπουφάν αξίας 316 ευρώ και άρχισε να τρέχει.

Ωστόσο η πράξη της έγινε αντιληπτή από πωλήτριες του καταστήματος με μία εξ αυτών να την παίρνει στο κατόπι. Η πωλήτρια με τη βοήθεια ενός πολίτη κατάφερε να την ακινητοποιήσει μαζί με τα κλεμμένα, σε μικρή απόσταση από το κατάστημα.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η 22χρονη συνελήφθη, κρατήθηκε και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Απολογούμενη η νεαρή είπε πως χρειαζόταν χρήματα για να εξασφαλίσει τη δόση της. «Ζητώ συγγνώμη. Δεν θα με ξαναδείτε εδώ. Το ορκίζομαι», πρόσθεσε απολογούμενη στο δικαστήριο.

Η 22χρονη δεν είχε ξαναπασχολήσει τις αρχές. Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της και η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση καταδίκης.

