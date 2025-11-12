Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου άσκησε έφεση κατά της απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Κορίνθου, με την οποία είχαν καταδικαστεί σε 9έτη κάθειρξη οι δύο δράστες του θανατηφόρου ξυλοδαρμού στο Ναύπλιο.

Το δικαστήριο είχε κατά δικάσει τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που ζητούσε η οικογένεια του θύματος.

Λίγες μέρες μετά την απόφαση, η οικογένεια έκανε αίτηση στον εισαγγελέα εφετών εξηγώντας τους νομικούς λόγους για τους οποίους υποστήριζε ότι θα έπρεπε οι κατηγορούμενοι να καταδικαστούν για το για το βαρύτερο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ζητώντας του να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ο Εισαγγελέας εφετών μετά την αίτηση της οικογένειας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης για το σκέλος του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης.

Τώρα οι δύο κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι στο εφετείο ξανά με το ενδεχόμενο να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση και πίνει τους να φτάσει μέχρι και τα ισόβια.

Αν δεν είχε ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα στο εφετείο η ποινή τους θα μπορούσε μόνο να γίνει μικρότερη και σε καμία περίπτωση βαρύτερη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βασίλης Δελής δήλωση στο Νewsbomb για αυτή την εξέλιξη:

«Υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση των εντολέων μου για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς πλέον δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με την αντιμετώπιση των κατηγορουμένων από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όχι μόνο αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο μπορούν να καταδικαστούν, αλλά και ως προς το ύψος της επαπειλούμενης ποινής. Εξάλλου, όταν η έφεση ασκείται από τον εισαγγελέα, μπορεί να επέλθει χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου, εν αντιθέσει με όσα ισχύουν δικονομικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έφεση ασκείται μόνο από τον κατηγορούμενο. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, που θα επιληφθεί σε δεύτερο βαθμό, να προσδώσει διαφορετικό -ακόμα και βαρύτερο- νομικό χαρακτηρισμό στην πράξη, επιβάλλοντας ενδεχομένως και μεγαλύτερη ποινή».

Τι έγινε μέσα στο κατάστημα πριν τη φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, εκείνη την ημέρα το θύμα με μία φίλη του, μπήκαν στο μπαρ τα ξημερώματα. Στο εσωτερικό του καταστήματος η κίνηση ήταν χαμηλή, με μόνο ακόμη 2-3 πελάτες. Το ζευγάρι ωστόσο έκανε λογαριασμό της τάξης των 600€, όταν ζήτησε από τους υπευθύνους να παίξουν ακόμη δύο τραγούδια. Εκείνοι τους απάντησαν ότι κλείνουν και τότε το θύμα έστειλε ένα κέρασμα. Το κέρασμα επεστράφη και ακολούθησε λογομαχία σε σχετικά υψηλούς τόνους, ιδιαίτερα από τη φίλη του θύματος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε η βίαιη συμπλοκή που οδήγησε τελικά στον θάνατο του άνδρα. Το Newsbomb.gr δημοσίευσε αποκλειστικά βίντεο από τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο τον άνδρα.

Στο υλικό φαίνεται το θύμα να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες στις 06:20 τα ξημερώματα. Τα χτυπήματα είναι τόσο βίαια ώστε ο άνδρας μένει σχεδόν αμέσως αναίσθητος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έκανε λόγο για τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποίησαν σιδερογροθιά.

Η βία συνεχίζεται και στη συνέχεια του βίντεο. Ενώ το θύμα παραμένει αναίσθητο στο έδαφος επί δύο λεπτά, μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά πλησιάζει έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος τη σπρώχνει, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα.

Η αδελφή του θύματος σε δήλωση της στο Newsbomb είπε: «Η καταδίκη των κατηγορουμένων μας δίνει μια πρώτη ικανοποίηση για τη μνήμη του ανθρώπου που χάσαμε, αν κι ελπίζαμε σε αυστηρότερη αντιμετώπιση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνουμε, θα εξαντλήσουμε όμως τα περιθώρια που μας αναλογούν, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο έφεσης από τον εισαγγελέα που ίσως ανατρέψει τα δεδομένα».

