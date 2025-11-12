Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

Μετά την έφεση, οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να δικαστούν εκ νέου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αδίκημα που μπορεί να επιφέρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου άσκησε έφεση κατά της απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Κορίνθου, με την οποία είχαν καταδικαστεί σε 9έτη κάθειρξη οι δύο δράστες του θανατηφόρου ξυλοδαρμού στο Ναύπλιο.

Το δικαστήριο είχε κατά δικάσει τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που ζητούσε η οικογένεια του θύματος.

Λίγες μέρες μετά την απόφαση, η οικογένεια έκανε αίτηση στον εισαγγελέα εφετών εξηγώντας τους νομικούς λόγους για τους οποίους υποστήριζε ότι θα έπρεπε οι κατηγορούμενοι να καταδικαστούν για το για το βαρύτερο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ζητώντας του να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο και τα μοιραία χτυπήματα:

Ο Εισαγγελέας εφετών μετά την αίτηση της οικογένειας άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης για το σκέλος του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης.

Τώρα οι δύο κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι στο εφετείο ξανά με το ενδεχόμενο να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση και πίνει τους να φτάσει μέχρι και τα ισόβια.

Αν δεν είχε ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα στο εφετείο η ποινή τους θα μπορούσε μόνο να γίνει μικρότερη και σε καμία περίπτωση βαρύτερη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βασίλης Δελής δήλωση στο Νewsbomb για αυτή την εξέλιξη:

«Υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση των εντολέων μου για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς πλέον δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με την αντιμετώπιση των κατηγορουμένων από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όχι μόνο αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο μπορούν να καταδικαστούν, αλλά και ως προς το ύψος της επαπειλούμενης ποινής. Εξάλλου, όταν η έφεση ασκείται από τον εισαγγελέα, μπορεί να επέλθει χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου, εν αντιθέσει με όσα ισχύουν δικονομικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έφεση ασκείται μόνο από τον κατηγορούμενο. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, που θα επιληφθεί σε δεύτερο βαθμό, να προσδώσει διαφορετικό -ακόμα και βαρύτερο- νομικό χαρακτηρισμό στην πράξη, επιβάλλοντας ενδεχομένως και μεγαλύτερη ποινή».

vasilis-delis-naflpio.jpg

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βασίλης Δελής

Τι έγινε μέσα στο κατάστημα πριν τη φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, εκείνη την ημέρα το θύμα με μία φίλη του, μπήκαν στο μπαρ τα ξημερώματα. Στο εσωτερικό του καταστήματος η κίνηση ήταν χαμηλή, με μόνο ακόμη 2-3 πελάτες. Το ζευγάρι ωστόσο έκανε λογαριασμό της τάξης των 600€, όταν ζήτησε από τους υπευθύνους να παίξουν ακόμη δύο τραγούδια. Εκείνοι τους απάντησαν ότι κλείνουν και τότε το θύμα έστειλε ένα κέρασμα. Το κέρασμα επεστράφη και ακολούθησε λογομαχία σε σχετικά υψηλούς τόνους, ιδιαίτερα από τη φίλη του θύματος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε η βίαιη συμπλοκή που οδήγησε τελικά στον θάνατο του άνδρα. Το Newsbomb.gr δημοσίευσε αποκλειστικά βίντεο από τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο τον άνδρα.

Στο υλικό φαίνεται το θύμα να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες στις 06:20 τα ξημερώματα. Τα χτυπήματα είναι τόσο βίαια ώστε ο άνδρας μένει σχεδόν αμέσως αναίσθητος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έκανε λόγο για τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποίησαν σιδερογροθιά.

Η βία συνεχίζεται και στη συνέχεια του βίντεο. Ενώ το θύμα παραμένει αναίσθητο στο έδαφος επί δύο λεπτά, μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά πλησιάζει έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος τη σπρώχνει, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα.

Η αδελφή του θύματος σε δήλωση της στο Newsbomb είπε: «Η καταδίκη των κατηγορουμένων μας δίνει μια πρώτη ικανοποίηση για τη μνήμη του ανθρώπου που χάσαμε, αν κι ελπίζαμε σε αυστηρότερη αντιμετώπιση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνουμε, θα εξαντλήσουμε όμως τα περιθώρια που μας αναλογούν, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο έφεσης από τον εισαγγελέα που ίσως ανατρέψει τα δεδομένα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε σε live εκπομπή ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον σεισμό

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο έως την Τρίτη

17:11LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η «Emily in Paris» στα Πετράλωνα για γύρισμα γερμανικού περιοδικού μόδας

17:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025: Ένα τουρνουά–ορόσημο για το ελληνικό τένις

16:52ΥΓΕΙΑ

Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της - Του προκάλεσε μόνιμες βλάβες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

16:39ΥΓΕΙΑ

Ο αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 99% σε μόλις 35 χρόνια - Ορόσημο για την αντιμετώπιση της ασθένειας

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενημέρωση σε Ουρουγουάη και Πολωνία για Πελίστρι και Σφιντέρσκι

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 34χρονη για δύο περιπτώσεις κλοπών

16:08ΥΓΕΙΑ

HAWKINS & BRIMBLE ΕΛΛΑΔΟΣ: 5 Χρόνια Δράσης για την Ανδρική Υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ