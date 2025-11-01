Ναύπλιο: Με τρεις γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 50χρονος άνδρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ναύπλιο: Με τρεις γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
Τρεις γροθιές ήταν αρκετές για να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας έξω από νυχτερινό κατάστημα στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024.

Με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κορίνθου, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό άνδρα έξω από κατάστημα στο Ναύπλιο, τον Ιούνιο του 2024, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη εννέα ετών ο καθένας για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Την, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών (πρότερος έντιμος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, δικαιολογημένη αγανάκτηση).

Οι καταδικασθέντες ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι εν αναμονή της έφεσης, ωστόσο το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στη φυλακή. Οι δύο άνδρες ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι και το ανώτατο όριο της κράτησής τους επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο του 2025.

Το σοκαριστικό βίντεο και τα μοιραία χτυπήματα

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που αποκάλυψε το Newsbomb, το θύμα δέχτηκε ταυτόχρονη επίθεση από δύο άνδρες και στη συνέχεια έπεσε αμέσως αναίσθητο στο έδαφος. Από τα ιατρικά έγγραφα προέκυψε ότι ο 50χρονος έφερε διαμπερές τραύμα πέντε εκατοστών στο κρανίο, χωρίς να είναι σαφές αν ο ένας από τους δύο δράστες φορούσε σιδερογροθιά.

Τι έγινε μέσα στο κατάστημα πριν τη φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, εκείνη την ημέρα το θύμα με μία φίλη του, μπήκαν στο μπαρ τα ξημερώματα. Στο εσωτερικό του καταστήματος η κίνηση ήταν χαμηλή, με μόνο ακόμη 2-3 πελάτες. Το ζευγάρι ωστόσο έκανε λογαριασμό της τάξης των 600€, όταν ζήτησε από τους υπευθύνους να παίξουν ακόμη δύο τραγούδια. Εκείνοι τους απάντησαν ότι κλείνουν και τότε το θύμα έστειλε ένα κέρασμα. Το κέρασμα επεστράφη και ακολούθησε λογομαχία σε σχετικά υψηλούς τόνους, ιδιαίτερα από τη φίλη του θύματος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε η βίαιη συμπλοκή που οδήγησε τελικά στον θάνατο του άνδρα. Το Newsbomb.gr δημοσίευσε αποκλειστικά βίντεο από τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο τον άνδρα.

Στο υλικό φαίνεται το θύμα να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες στις 06:20 τα ξημερώματα. Τα χτυπήματα είναι τόσο βίαια ώστε ο άνδρας μένει σχεδόν αμέσως αναίσθητος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έκανε λόγο για τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποίησαν σιδερογροθιά.

Η βία συνεχίζεται και στη συνέχεια του βίντεο. Ενώ το θύμα παραμένει αναίσθητο στο έδαφος επί δύο λεπτά, μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά πλησιάζει έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος τη σπρώχνει, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα.

Η αδελφή του θύματος σε δήλωση της στο Newsbomb είπε: «Η καταδίκη των κατηγορουμένων μας δίνει μια πρώτη ικανοποίηση για τη μνήμη του ανθρώπου που χάσαμε, αν κι ελπίζαμε σε αυστηρότερη αντιμετώπιση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνουμε, θα εξαντλήσουμε όμως τα περιθώρια που μας αναλογούν, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο έφεσης από τον εισαγγελέα που ίσως ανατρέψει τα δεδομένα».

Ο Βασίλειος Δελής, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μετά τη δικαστική απόφαση η οποία καταδίκασε σε εννέα έτη κάθειρξης κάθε κατηγορούμενο σημείωσε στο Newsbomb.gr: «Υπάρχει ικανοποίηση για την καταδίκη των κατηγορουμένων, σχεδόν μάλιστα με το ανώτατο όριο που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για το συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκαν (πλαίσιο ποινής 5-10 έτη). Αν συνυπολογίσουμε τη μη χορήγηση ελαφρυντικών και αναστολής σε ό,τι αφορά την έφεση, θεωρούμε ότι ευοδώθηκε η προσπάθειά μας για την απόδοση δικαιοσύνης, παρόλο που ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης δεν ήταν αυτός που αναμέναμε».

Αρχικά, οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα ο άνδρας νοσηλευόταν. Όμως ο θάνατός του αλλάζει τα δεδομένα. Η οικογένεια του θύματος ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η οικογένεια ζητά δικαίωση

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Δελής, είχε τονίσει: «Η οικογένεια του θύματος, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ζητά την ηθική της δικαίωση και την καταδίκη των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με τη μέγιστη των ποινών».

Όπως σημείωσε ακόμη ο κ. Δελής: «Η αποδεικτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ανέδειξε τη βάναυση δολοφονία του θύματος. Τα βίντεο που προβλήθηκαν στο δικαστήριο, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική έκθεση, αποδεικνύουν όπως είπε τον θανατηφόρο δόλο των κατηγορουμένων».

Από την πλευρά τους, «οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι στο δικαστήριο, υποστήριξαν ότι δεν φορούσαν σιδερογροθιά και ότι δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα από την πράξη τους, ζητώντας τη μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σωματική βλάβη».

Η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, με το δικαστήριο να απορρίπτει τα αιτήματα ελαφρυντικών και αναστολής, διατηρώντας τους δράστες στη φυλακή.

basileios-delhs.jpg

Ο δικηγόρος Βασίλειος Δελής

