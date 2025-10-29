Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό έξω από μπαρ

Αργά σήμερα το μεσημέρι, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου εξέδωσε την απόφασή του για το περιστατικό του βάναυσου ξυλοδαρμού, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου έξω από μαγαζί στο Ναύπλιο, τον Ιούνιο του 2024.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για τον καθένα.

Το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για την πράξη τους.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να τους αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά: της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, του πρότερου έντιμου βίου, καθώς και της δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω της συμπεριφοράς του θύματος.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά τους και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους.

Παραμένουν στη φυλακή

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από το δικαστήριο να τους χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ώστε να αποφυλακιστούν προσωρινά.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους, με αποτέλεσμα και οι δύο να παραμείνουν στη φυλακή.

Θυμίζουμε ότι και οι δύο ήταν προσωρινά κρατούμενοι και το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης θα συμπληρωνόταν τον προσεχή Δεκέμβριο.