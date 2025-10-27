Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

Ο ξυλοδαρμός ενός άνδρα τον Ιούνιο του 2024, που καταγράφηκε σε βίντεο, οδήγησε μετά από μήνες νοσηλείας στον θάνατό του - Οι κατηγορούμενοι κάθονται τώρα στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κορίνθου, αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες - Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος στο Newsbomb

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η υπόθεση δικάζεται αυτές τις ημέρες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κορίνθου. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στις 06:20 τα ξημερώματα, σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο και είχε ως αποτέλεσμα, μετά από πολύμηνη νοσηλεία, τον θάνατο του θύματος.

Το Newsbomb.gr φέρνει αποκλειστικά στο φως βίντεο από τον βάναυσο ξυλοδαρμό, ο οποίος οδήγησε στον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με το υλικό, το θύμα φαίνεται να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες και στη συνέχεια να πέφτει αμέσως αναίσθητο στο έδαφος, ενώ από τα ιατρικά έγγραφα προκύπτει ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, καθώς οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν φέρεται να φορούσαν σιδερογροθιά.

Δύο λεπτά αφού το θύμα έχει πέσει στο έδαφος και είναι αναίσθητο μία γυναίκα με ξανθά μαλλιά μιλάει με τον έναν από τους δύο δράστες ο οποίος τη σπρώχνει και πέφτει και εκείνη στο έδαφος.

Οι δράστες παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα, το θύμα δεν είχε ακόμη αποβιώσει.

Ωστόσο, μέχρι την έναρξη της δίκης, ο άτυχος άνδρας κατέληξε ύστερα από μακρά νοσηλεία και έτσι η πλευρά της οικογένειας ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σε δήλωσή του στο Newsbomb.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Δελής, τόνισε:

«Η οικογένεια του θύματος, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ζητά την ηθική της δικαίωση και την καταδίκη των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με τη μέγιστη των ποινών».

Όπως σημείωσε ακόμη ο κ. Δελής, «η αποδεικτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ανέδειξε τη βάναυση δολοφονία του θύματος. Τα βίντεο που προβλήθηκαν στο δικαστήριο, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική έκθεση, αποδεικνύουν όπως είπε τον θανατηφόρο δόλο των κατηγορουμένων».

Από την πλευρά τους, «οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι στο δικαστήριο, υποστήριξαν ότι δεν φορούσαν σιδερογροθιά και ότι δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα από την πράξη τους, ζητώντας τη μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σωματική βλάβη».

Η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

basileios-delhs.jpg

Ο δικηγόρος Βασίλειος Δελής

