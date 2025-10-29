Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κατάστημα στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024 και κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα, απασχολεί ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς αυτές τις ημέρες εκδικάζεται η υπόθεση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου. Το Newsbomb.gr, το οποίο έφερε στο φως το συμβάν, δημοσιεύει αποκλειστικά βίντεο από τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο τον άνδρα.

Στο υλικό φαίνεται το θύμα να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες στις 06:20 τα ξημερώματα. Τα χτυπήματα είναι τόσο βίαια ώστε ο άνδρας μένει σχεδόν αμέσως αναίσθητος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έκανε λόγο για τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποίησαν σιδερογροθιά.

Η βία συνεχίζεται και στη συνέχεια του βίντεο, σύμφωνα πάντα με το Newsbomb.gr. Ενώ το θύμα παραμένει αναίσθητο στο έδαφος επί δύο λεπτά, μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά πλησιάζει έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος τη σπρώχνει, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα.

Αρχικά, οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα ο άνδρας νοσηλευόταν. Όμως, ο θάνατός του ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία αλλάζει τα δεδομένα. Η οικογένεια του θύματος ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με το δικαστήριο να εξετάζει τα νέα δεδομένα και να καλείται να αποδώσει δικαιοσύνη για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό.

Η οικογένεια ζητά την ηθική της δικαίωση

Σε δήλωσή του στο Newsbomb.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Δελής, τόνισε:

«Η οικογένεια του θύματος, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ζητά την ηθική της δικαίωση και την καταδίκη των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με τη μέγιστη των ποινών».

Όπως σημείωσε ακόμη ο κ. Δελής, «η αποδεικτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ανέδειξε τη βάναυση δολοφονία του θύματος. Τα βίντεο που προβλήθηκαν στο δικαστήριο, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική έκθεση, αποδεικνύουν όπως είπε τον θανατηφόρο δόλο των κατηγορουμένων».

basileios-delhs.jpg

Ο δικηγόρος Βασίλειος Δελής

Από την πλευρά τους, «οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι στο δικαστήριο, υποστήριξαν ότι δεν φορούσαν σιδερογροθιά και ότι δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα από την πράξη τους, ζητώντας τη μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σωματική βλάβη».

Η εισαγγελική πρόταση και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθούν την σήμερα Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

