Ναύπλιο: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ μιλά στο Newsbomb.gr

Με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κορίνθου, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό άνδρα έξω από κατάστημα στο Ναύπλιο, τον Ιούνιο του 2024, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη εννέα ετών ο καθένας για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Χθες, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών (πρότερος έντιμος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, δικαιολογημένη αγανάκτηση).

Οι καταδικασθέντες ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι εν αναμονή της έφεσης, ωστόσο το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στη φυλακή. Οι δύο άνδρες ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι και το ανώτατο όριο της κράτησής τους επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αδελφή του θύματος μιλώντας στο Newsbomb είπε: «Η καταδίκη των κατηγορουμένων μας δίνει μια πρώτη ικανοποίηση για τη μνήμη του ανθρώπου που χάσαμε, αν κι ελπίζαμε σε αυστηρότερη αντιμετώπιση. Καμία απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που βιώνουμε, θα εξαντλήσουμε όμως τα περιθωρια που μας αναλογούν, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο έφεσης από τον εισαγγελέαπου ίσως ανατρέψει τα δεδομένα»

Σύμφωνα με το βινετοληπτικό υλικό που αποκάλυψε το Newsbomb, το θύμα δέχτηκε ταυτόχρονη επίθεση από δύο άνδρες και στη συνέχεια έπεσε αμέσως αναίσθητο στο έδαφος. Από τα ιατρικά έγγραφα προέκυψε ότι ο 50χρονος έφερε διαμπερές τραύμα πέντε εκατοστών στο κρανίο, χωρίς να είναι σαφές αν ο ένας από τους δύο δράστες που του επιτέθηκαν και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου φορούσαν σιδερογροθιά.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Ο Βασίλειος Δελής, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μετά την δικαστική απόφαση η οποία καταδίκασε σε εννέα έτη κάθειρξης κάθε κατηγορούμενο σημειώνει στο newsbomb.gr: «Υπάρχει ικανοποίηση για την καταδίκη των κατηγορουμένων, σχεδόν μάλιστα με το ανώτατο όριο που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για το συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκαν (πλαίσιο ποινής 5-10 έτη). Αν συνυπολογίσουμε τη μη χορήγηση ελαφρυντικών και αναστολής σε ο,τι αφορά την έφεση, θεωρούμε ότι ευοδώθηκε η προσπάθειά μας για την απόδοση δικαιοσύνης, παρόλο που ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης δεν ήταν αυτός που αναμέναμε».

Διαβάστε επίσης