Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του 27χρονου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Πυκνό μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση με τον 27χρονο από την Αλβανία που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο άντρας είχε λευκό ποινικό μητρώο, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός.

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης, Διοικητής Υπηρεσίας Silver Alert, μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο Mega όπου αποκάλυψε την διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο 27χρονος η οποία πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

«Έφυγε από το σπίτι του 4 Νοεμβρίου, πήγε στα Βίλια, στα Βίλια πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του, της είπε ότι περιμένει το ραντεβού του, μετά το τηλέφωνό του έκλεισε. Την Παρασκευή ένας κυνηγός εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο 27χρονος, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έκτοτε έγινε η ταυτοποίηση. Βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, υπάρχει μία σφαίρα και το αυτοκίνητο προφανώς κάηκε για να καούν τα ίχνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διοικητής Υπηρεσίας Silver Alert.

Οι συγγενείς του 27χρονου από την Αλβανία θρηνούν τον χαμό του και ζητούν απαντήσεις.

«Είμαστε χάλια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε και εγώ σαν θείος. Ο ανιψιός μου δεν μιλούσε με τίποτα. Την Τρίτη το απόγευμα έφυγε. Άμα ήξερα που θα πήγαινε, θα είχα πάει και εγώ πίσω του. Δεν το ήξερα, ούτε εγώ. Έχει δύο παιδιά, μικρά, ενός μήνα είναι το παιδί του. Θέλει βοήθεια (η γυναίκα του) που θα βρούμε τη βοήθεια εμείς; Και τα παιδιά του. Μένουνε τώρα στον δρόμο, άστα να πάνε τώρα. Δεν είχανε πρόβλημα, ρώτησα και την κοπέλα εγώ, μου λέει δεν είχαν θέμα, τίποτα λέει. Όπως τον γνωρίζω εγώ, σαν ανιψιό μου ήταν δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, τώρα δεν ξέρω», λέει ο θείος του.

Τι υποστήριξε η σύζυγος του 27χρονου απανθρακωμένου

Στο Mega μίλησε και η σύζυγος του 27χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος. Όπως είπε ο 27χρονος έφυγε από το σπίτι με κατεύθυνση τα Βίλια Αττικής. Επικοινώνησε με τη σύζυγό του και την ενημέρωσε ότι είχε φτάσει στα Βίλια και ότι περίμενε έναν φίλο του.

Το φιλικό του περιβάλλον λέει ότι θα συναντούσε μία κυρία, την οποία είχε γνωρίσει το τελευταίο διάστημα μέσω TikTok.

Το όχημά του 27χρονου βρέθηκε παρκαρισμένο στην είσοδο γηπέδου μπάσκετ στα Βίλια Αττικής ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν μόνο τα τσιγάρα του και μία ζακέτα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του 27χρονου κατά τη κατάθεσή της στις Αρχές ρωτήθηκε για το γυναικείο προφίλ στο TikTok ενώ υπέδειξε και τα πρόσωπα που έρχονταν σε επαφή το τελευταίο διάστημα με τον σύζυγό της.

Η σύζυγος του 27χρονου αποκάλυψε επίσης πως ο άνδρας είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα πριν από 3 χρόνια από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως λέει, ήταν ζηλιάρης όμως δεν είχαν πιαστεί ποτέ στα χέρια. Η ίδια παρέδωσε και τα δύο δικά της κινητά.

Η οικογένειά του παραμένει συγκλονισμένη και ζητά να βρεθούν ποιοι κρύβονται πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα που άφησε έναν άνθρωπο νεκρό και μια οικογένεια διαλυμένη.

Ο 27χρονος είχε ίδιο όνομα με γνωστό ποινικό

Οι Αρχές προσπαθούν να ανακαλύψουν τις ακριβώς συνέβη με τον27χρονο με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα Βίλια εκεί που εντοπίστηκε το εγκαταλελειμμένο το όχημά του.

Οι Αρχές μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και από μαρτυρίες προσπαθούν να εντοπίσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιος άρπαξε τον 27χρονο από το σημείο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 27χρονος δεν φαίνεται να εμπλέκεται με οργανωμένα κυκλώματα ναρκωτικών ή όπλων ενώ αποκλείεται και η εμπλοκή του σε δολοφονία ενός ποινικού πριν από μερικές ημέρες.

Επιπλέον, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ενός ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα, το οποίος εμπλέκεται σε πολλές δολοφονίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, το ενδεχόμενο να σκότωσαν τον 27χρονο κατά λάθος επειδή είχε το ίδιο όνομα με έναν ποινικό, δεν φαίνεται να ευσταθεί.

