Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πριν τον κάψουν μέσα στο αυτoκίνητο

Τα νεότερα στοιχεία για το άγριο έγκλημα που αποκαλύφθηκε σε ορεινή και απόμερη περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πριν τον κάψουν μέσα στο αυτoκίνητο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σε ότι απέμεινε από το θύμα που βρέθηκε δεμένο πισθάγκωνα και καμένο σε ερημική περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί Βοιωτίας το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025.

Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση οδηγούν σε άγριο και προμελετημένο έγκλημα, καθώς το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι κατέστη δυνατό να ληφθεί δείγμα DNA και θα μπορέσει να συγκριθεί με γενετικό υλικό από συγγενείς - αρχικά - αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ανθρωποκτονία, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε που «πείραξε» λάθος ανθρώπους. Στην περίπτωση μάλιστα που ο νεκρός έχει βαρύ ποινικό μητρώο μπορεί να μην εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανεύρεσή του, τουλάχιστον επίσημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία από τις Αρχές για να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Μήνυμα ή συμβόλαιο θανάτου;

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο έγκλημα ήρθε στη δημοσιότητα ελάχιστα 24ωρα μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση Λάλα στον Επτάλοφο, κάποιοι έσπευσαν να συνδέσουν τα δύο γεγονότα ως απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι δε θα προσπαθούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους, αν ήθελαν να στείλουν ένα ιδιαίτερα απειλητικό μήνυμα.

Από την άλλη ο τρόπος δράσης, με κλεμμένο αυτοκίνητο από πολλούς μήνες, στο οποίο μάλιστα είχαν βάλει πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος από την Κατερίνη, το γεγονός ότι το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και πλέον το στοιχείο του πυροβολισμού, παραπέμπουν όλα σε εκτέλεση από επαγγελματίες. Πιθανότατα να ήταν και κάποιο συμβόλαιο θανάτου.

Στο μεταξύ υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής καθώς το ερημικό της τοποθεσίας σε συνδυασμό με το μοναδικό μονοπάτι που δεν έχει κίνηση αυτό τον καιρό, δείχνει ότι δεν έφτασαν εκεί τυχαία.

Επίσης δεν ήταν τυχαία η εποχή να εξαφανίσουν τα ίχνη με φωτιά καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα έληξε η αντιπυρική περίοδος που συνεπάγεται την μείωση των παρατηρητηρίων φωτιάς. Ένας, τέτοιας έντασης καπνός, θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δε θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.

Όσον αφορά το πόσες ημέρες το καμένο αυτοκίνητο βρισκόταν στο σημείο, αυτό δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα αλλά σίγουρα δεν ήταν την ίδια ημέρα που βρέθηκε από τον κυνηγό (7/11). Αν όντως οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής, θα γνώριζαν ότι στο σημείο κυκλοφορούν κυνηγοί την Τετάρτη (5/11) που είναι ημέρα και για αγριογούρουνα, οπότε ή έδρασαν αργότερα μέσα στην ημέρα, ή την επομένη για να είναι με το φως της ημέρας και να μη φαίνεται η φωτιά και ο καπνός από μακριά.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει συγκεντρώσει και αξιολογεί όλα τα ευρήματα. Προτεραιότητα φυσικά δίνεται στην ταυτοποίηση του θύματος, ώστε να δείξει και τους πρώτους ύποπτους. Άνθρωποι που θα είχαν λόγους ή κίνητρα για να τον σκοτώσουν και που θα μπορέσει να εξετάσει η αστυνομία. Για αυτό και το βάρος έχει πέσει σε οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του νεκρού που μπορεί να μιλήσει και για την ταυτότητα των δολοφόνων του.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατήγγειλε απειλές με... κηδειόσημο που αναρτήθηκε σε όλη την Κρήτη

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους οι αγρότες: Πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη για ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

19:21WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πώς θα το διατηρήσετε φρέσκο είτε κομμένο είτε ολόκληρο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους επειδή «ένιωσαν απειλή» - Ο ένας ήταν ανήλικος

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από τον Άλιμο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για εμφάνιση λύκου σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια - Προειδοποίηση ότι το ζώο είναι πεινασμένο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Καταδικάστηκε 19χρονος που προκάλεσε τον θάνατο του κολλητού του σε τροχαίο - Είχε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης μία ημέρα πριν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στην Αττική

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ανάλυση Λανουά για τα πέναλτι του Ολυμπιακού και τα ακυρωθέντα τέρματα της ΑΕΚ

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Κομοτηνή

18:36WHAT THE FACT

Ένα παράξενο μέταλλο υπόσχεται να τροφοδοτήσει τον πλανήτη - Είναι πολυτιμότερο του χρυσού

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Παρελθόν από τον πάγκο ο Βόκολος

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Έξι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Tο email που έφτασε σε όσους χορηγήθηκε αυτόματα

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στη Βοιωτία: Τον εκτέλεσαν δεμένο πισθάγκωνα πριν τον κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων το BBC - Η επιστολή της νομικής ομάδας του

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ