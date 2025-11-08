Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό απανθρακωμένης σορού μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία.

H EΡΤ δημοσιοποίησε φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο, στην οποία διακρίνεται το ολοσχερώς κατεστραμμένο τζιπ, όπου εντοπίστηκε το άγνωστο άτομο, η ταυτότητα και το φύλο του οποίου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από τη Γλυφάδα. Το πτώμα βρέθηκε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η φρικτή αυτή ανακάλυψη να συνδέεται με τη δολοφονία του 42χρονου επιχειρηματία Γιάννη Λάλα που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο EΡΤ, οι δύο υποθέσεις φαίνεται να συμπίπτουν χρονικά, ενώ παρουσιάζουν και κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο δράσης των δραστών. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν κλεμμένα οχήματα από την Αττική, στα οποία είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες, ενώ στη συνέχεια πυρπολήθηκαν ώστε να εξαφανιστούν τα ίχνη.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εστιάζουν την έρευνά τους σε κύκλο 14 ατόμων που έχουν εξαφανιστεί από την Αττική τις τελευταίες πέντε ημέρες, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το απανθρακωμένο σώμα και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους πίσω από τη βίαιη δολοφονία.

