Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

Στο εσωτερικό του απανθρακωμένου αυτοκινήτου βρέθηκαν χειροπέδες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας 

Newsbomb

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του
Glomex
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η ανακάλυψη ενός καμένου αυτοκινήτου με απανθρακωμένο πτώμα στο εσωτερικό του, σε ιδιαίτερα απομονωμένη αγροτική περιοχή. Το όχημα εντοπίστηκε σε σημείο προσβάσιμο μόνο μέσω δύσβατου χωματόδρομου, γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από το σημείο είδε το ολοσχερώς καμένο όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινη σορό απανθρακωμένη ενώ χειροπέδες βρέθηκαν κοντά στο πτώμα, ενισχύοντας το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για ενδελεχή ανάλυση. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ανίχνευση DNA και αποτυπωμάτων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το θύμα, κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της δολοφονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

10:20LIFESTYLE

Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

10:09LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

To Halloween τελείωσε, η προσφορά* της Novibet όμως συνεχίζει να τρομάζει!

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές του υπουργού για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας - «Εισέρχεται σε νέα εποχή»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

09:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ