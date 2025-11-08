Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η ανακάλυψη ενός καμένου αυτοκινήτου με απανθρακωμένο πτώμα στο εσωτερικό του, σε ιδιαίτερα απομονωμένη αγροτική περιοχή. Το όχημα εντοπίστηκε σε σημείο προσβάσιμο μόνο μέσω δύσβατου χωματόδρομου, γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν κυνηγός που περνούσε τυχαία από το σημείο είδε το ολοσχερώς καμένο όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινη σορό απανθρακωμένη ενώ χειροπέδες βρέθηκαν κοντά στο πτώμα, ενισχύοντας το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για ενδελεχή ανάλυση. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ανίχνευση DNA και αποτυπωμάτων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το θύμα, κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολο λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της δολοφονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστούν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.



Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

Διαβάστε επίσης