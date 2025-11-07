Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ αργά το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) όταν εντοπίστηκε στην περιοχή Σκούρτα Βοιωτίας μέσα σε όχημα ένας απανθρακωμένος άνδρας δεμένος με χειροπέδες, στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες.

Η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και ήδη στο σημείο έχει σπεύσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το λεγόμενο ελληνικό FBI.

Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα έχει επέλθει εδώ και μέρες.

Διαβάστε επίσης