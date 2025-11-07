Αιγάλεω: Συνέλαβαν 74χρονο γιατί τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό την 19χρονη κόρη του

Ένα ακόμη άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 74χρονο.

Η 19χρονη κόρη του εντοπίστηκε με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο και χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Οι γιατροί τη χειρούργησαν και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και έπειτα από συνεννόηση με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, συνελήφθη ο 74χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.