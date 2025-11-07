Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στα Λιόσια – Τουλάχιστον έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης, εντοπίστηκαν 4 οικίες – «καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικές ουσίες σε οικισμό των Άνω Λιοσίων

Σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες στα Άνω Λιόσια που λειτουργούσαν ως «καταστήματα» διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2025.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας από 20 έως 64 ετών, κατηγορούμενοι για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ένας ακόμη άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει τις οικίες τους σε χώρους πώλησης ναρκωτικών, που επισκέπτονταν καθημερινά πολλοί πελάτες. Προκειμένου να «καλύπτουν» τη δραστηριότητά τους και να είναι ενήμεροι εάν βρίσκονται κοντά οι Αρχές, είχαν εγκαταστήσει μεταλλικές πόρτες, σύρτες, ρολά ασφαλείας και συστήματα παρακολούθησης.

Κατά την αστυνομική επέμβαση, δύο από τους συλληφθέντες προσπάθησαν να πετάξουν ποσότητες ναρκωτικών στις τουαλέτες και τις ντουζιέρες, ενώ, ένας από τους κατηγορούμενους (23 ετών) επιχείρησε να διαφύγει από την ταράτσα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 209,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εκ των οποίων 169,9 γραμμάρια βρέθηκαν μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης, 3.675 ευρώ, τρία καταγραφικά μηχανήματα με τροφοδοτικό και κάμερα, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

