Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο

Μέλος της οργάνωσης αφαιρεί κάμερα παρακολούθησης από μπαλκόνι, φορώντας γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα.

Το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία σχεδίασε και υλοποίησε μια στοχευμένη επιχείρηση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων, με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε παράνομης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί στην περιοχή.

Στο πλευρό των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, βρέθηκε και η Ο.Π.Κ.Ε.

Κατασχσέθηκαν 10 ηχεία υψηλής ισχύος astynomia.gr

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν συνολικά οκτώ συλλήψεις.

Στις έρευνες που ακολούθησαν, σε οκτώ οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: καραμπίνα, 43 φυσίγγια, μαχαίρι τύπου «ματσέτα», 29 φαρμακευτικά δισκία, ηχεία και ενισχυτής, κάμερες παρακολούθησης και καταγραφικά μηχανήματα, καθώς και 7.695 ευρώ.

Ένας από τους συλληφθέντες είχε εκκρεμές ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναζητούνταν και για ληστεία. Όλοι οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς astynomia.gr

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών και την τήρηση του νόμου.

Κατασχέθηκε και μία καραμπίνα astynomia.gr

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 12-9-2025, ειδική επιχειρησιακή δράση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε.

Σκοπός της ειδικής επιχειρησιακής δράσης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -8- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -8- οικίες, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Καραμπίνα

43 φυσίγγια

Μαχαίρι τύπου «ματσέτα»

29 φαρμακευτικά δισκία

10 ηχεία υψηλής ισχύος

Ενισχυτής

29 κάμερες παρακολούθησης

Καταγραφικά μηχανήματα

Το χρηματικό ποσό των 7.695 ευρώ

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.