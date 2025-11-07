Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

Τις κατηγορίες που τους αποδίδονται αρνήθηκαν κατά την απολογία τους οι δύο τραυματίες, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, για το μακελειό με δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, προκειμένου να λάβει τις απολογίες τους, μετέβη στο ΠΑΓΝΗ, όπου παραμένουν υπό φρούρηση. Σε βάρος των δύο νεαρών ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

«Θολό τοπίο» λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης

Οι συνήγοροί τους έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει εμπλοκή των κατηγορουμένων». Όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόμη «πολλά σημεία που πρέπει να φωτιστούν», ενώ τόνισαν ότι «παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, το αποδεικτικό υλικό πληροφορούμαστε πως διαρρέει από την Αθήνα».

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα πραγματικά περιστατικά.

Ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού και το βίντεο με το καλάσνικοφ

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται και ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα χτυπήθηκε από διαμπερές τραύμα με καλάσνικοφ, όπλο που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Από το ίδιο υλικό, φέρεται να ταυτοποιήθηκε, καθώς σε ένα σημείο του βίντεο διακρίνεται καθαρά το πρόσωπό του. Παράλληλα, στο πλευρό του εντοπίστηκε και ένας ξάδελφος του νεκρού, ο οποίος επίσης συνελήφθη, έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων που τον φέρουν παρόντα στο σημείο.

Η συνήγορός του, σχολίασε ότι «το συγκεκριμένο βίντεο δεν επαρκεί για να εξατομικεύσει ευθύνη ή να οδηγήσει σε τόσο βαριές ποινικές διώξεις».

Διαβάστε επίσης