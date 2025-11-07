Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους

Newsbomb

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις κατηγορίες που τους αποδίδονται αρνήθηκαν κατά την απολογία τους οι δύο τραυματίες, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, για το μακελειό με δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, προκειμένου να λάβει τις απολογίες τους, μετέβη στο ΠΑΓΝΗ, όπου παραμένουν υπό φρούρηση. Σε βάρος των δύο νεαρών ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

«Θολό τοπίο» λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης

Οι συνήγοροί τους έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει εμπλοκή των κατηγορουμένων». Όπως ανέφεραν, υπάρχουν ακόμη «πολλά σημεία που πρέπει να φωτιστούν», ενώ τόνισαν ότι «παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, το αποδεικτικό υλικό πληροφορούμαστε πως διαρρέει από την Αθήνα».

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα πραγματικά περιστατικά.

Ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού και το βίντεο με το καλάσνικοφ

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται και ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα χτυπήθηκε από διαμπερές τραύμα με καλάσνικοφ, όπλο που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Από το ίδιο υλικό, φέρεται να ταυτοποιήθηκε, καθώς σε ένα σημείο του βίντεο διακρίνεται καθαρά το πρόσωπό του. Παράλληλα, στο πλευρό του εντοπίστηκε και ένας ξάδελφος του νεκρού, ο οποίος επίσης συνελήφθη, έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων που τον φέρουν παρόντα στο σημείο.

Η συνήγορός του, σχολίασε ότι «το συγκεκριμένο βίντεο δεν επαρκεί για να εξατομικεύσει ευθύνη ή να οδηγήσει σε τόσο βαριές ποινικές διώξεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όριο ταχύτητας ακόμα και για όσους περπατούν;

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Συνέλαβαν 74χρονο γιατί τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό την 19χρονη κόρη του

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ: Παραδόθηκε φάκελος με λευκή σκόνη, στο νοσοκομείο όσοι τον άνοιξαν

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Όρμπαν: Κρίσιμο ραντεβού στον Λευκό Οίκο με φόντο την Ουκρανία

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

07:32ΥΓΕΙΑ

Πώς η θετική σκέψη επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποια είναι τα κέρδη για την υγεία μας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη F1: Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς – Το ατύχημα που στιγμάτισε τη ζωή του και οι δράσεις για την οδική ασφάλεια

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει όλα όσα ξέραμε στους χάρτες πλοήγησης – Τι οδηγίες θα ακούμε πλέον από τα κινητά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα Βορίζια – Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

06:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Λάμψη Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens - Το σημερινό πρόγραμμα των ημιτελικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Μάκη Βορίδη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Παράταση για το φορομπόνους ανακαίνισης έως 16.000 ευρώ

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της – Ήταν μητέρα 4 παιδιών

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αστόρια

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: F-16 αντί S-400 παζαρεύει η Τουρκία με ΗΠΑ - Γιατί η Άγκυρα ζητά πρόσβαση στον κώδικα για τα F-16

06:12LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Γαλάνη στο Newsbomb.gr: «Στο Σόι σου υπάρχει πάντα ζεστασιά και αγκαλιά»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε μετά από 100 χρόνια - Το διαμάντι των 137,2 καρατίων

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη F1: Πέθανε ο Αντρέα ντε Άνταμιτς – Το ατύχημα που στιγμάτισε τη ζωή του και οι δράσεις για την οδική ασφάλεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ