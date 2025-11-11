Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

Τον είχαν πυροβολήσει και δέσει με χειροπέδες γεγονός που δείχνει μένος και προσωπικό μίσος προς το θύμα

Κατερίνα Ρίστα

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο άνδρας που βλέπετε στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsbomb φαίνεται πως είναι ο άνδρας ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο σε απομονωμένη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Πρόκειται για 27χρονο, υπήκοο Αλβανίας ο οποίος έμενε μόνιμα στη Χαλκίδα.

Μάλιστα οι δολοφόνοι του για να είναι σίγουροι ότι το θύμα δεν θα καταφέρει να επιβιώσει τον πυροβόλησαν ενώ τον έδεσαν και με χειροπέδες, γεγονός που δείχνει μένος και προσωπικό μίσος προς το θύμα.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ένας κυνηγός που κινούνταν σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα, εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο. Πλησιάζοντας, αντίκρισε κάτι που πάγωσε το αίμα του: στο πίσω κάθισμα υπήρχε το απανθρακωμένο σώμα του άνδρα , δεμένο με χειροπέδες.

Η εικόνα έμοιαζε με σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ.

Φτάνοντας στην περιοχή οι άνδρες του ανθρωποκτονιών και ερευνώντας εξονυχιστικά το σημείο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα είχε σημειωθεί ώρες πριν.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ονομάζεται Σούλο Χάλιλι και κατάγεται από το Τεπελένι. Ο 27χρονος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν είχε νέα του. Το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής.

58057370626268154543482062716184912879740773n.jpg

Οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA για να επιβεβαιώσουν ότι η καμένη σορός ανήκει στον νεαρό πατέρα.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες από άλλο όχημα στην Κατερίνη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες σχεδίασαν προσεκτικά το έγκλημα, με στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα , ο 27χρονος ήταν γνωστός στη Χαλκίδα ως εργατικός και ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Όμως πρόσφατα είχε γνωρίσει «νέες παρέες» – κάτι που οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να συνδέεται με το έγκλημα.

Οι Αρχές ερευνούν το σενάριο το θύμα να είχε εμπλακεί σε κάποια παράνομη δραστηριότητα.

Η εικόνα του δεμένου σώματος μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο δείχνει έγκλημα με προσωπικό κίνητρο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν λοιπόν το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ομάδες που δρουν σε Ελλάδα και Αλβανία

