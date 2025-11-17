Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα – «Σήκωσαν» το μαγαζί σε 1 λεπτό

Βράδυ Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025. Το σημείο συνάντησης ήταν ο χώρος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών και οχημάτων από τα πλοία της γραμμής προς και από Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, στο λιμάνι Κυλλήνης.

Βρέθηκαν εκεί οι έξι κατηγορούμενοι για την κινηματογραφική διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα και έφυγαν με ένα μπλε και ένα πράσινο όχημα, τα αμάξια που έφεραν ιδιαίτερα εξωτερικά γνωρίσματα, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σήμερα, με τις έρευνες να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και τέσσερα άτομα, ηλικίας 22, 27, 31 και 35 ετών να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα, η εφημερίδα «Πατρίς» αποκαλύπτει βήμα προς βήμα όλες τις κινήσεις των δραστών κατά την παρουσία τους στην Ηλεία, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο διαβιβαστικό του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας προς την Εισαγγελία Αμαλιάδας.

Από τις κάμερες ασφαλείας του λιμανιού, εκτιμάται ότι ο 27χρονος που οδηγούσε το μπλε όχημα, περίμενε τους υπόλοιπους συνεργούς του, οι οποίο κατά την άφιξή τους από τη Ζάκυνθο επιβιβάστηκαν στο πράσινο όχημα. Λίγη ώρα αργότερα, η ομάδα των «έξι» έφθασε σε καφέ – φούρνο στη Μυρσίνη επί της Εθνικής Οδού Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Μεταξύ των δραστών διακρίνεται ο έκτος κατηγορούμενος, του οποίου η ταυτοποίηση δεν κατέστη εφικτή. Στο οπίσθιο παρκινγκ του καφέ άφησαν το μπλε όχημα, και αφού άλλαξαν ρούχα, που τους είχε φέρει ο 27χρονος, επιβιβάστηκαν όλοι στο πράσινο όχημα.

Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν «χτυπήσουν» το κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα, μετέβησαν στη Νέα Μανωλάδα, όπου έκλεψαν το πρώτο όχημα, χρώματος κόκκινου. Από εκεί, με ένα κλεμμένο και το δραστικό τους όχημα, πήγαν στην Ανδραβίδα, όπου έκλεψαν και το δεύτερο όχημα, χρώματος λευκού.

Από τις έρευνες του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας προέκυψε ότι και τα δύο κλεμμένα οχήματα έφεραν φθορές στα καλώδια εκκίνησης του διακόπτη της μίζας.

Μετά την κλοπή των αυτοκινήτων, ο 31χρονος έφτασε με το πράσινο όχημα που οδηγούσε συνεργός του στο καφέ στη Μυρσίνη, κατέβηκε από αυτό και μπήκε ως οδηγός στο μπλε όχημα, που είχαν αφήσει εκεί. Ακολούθως, ο 31χρονος κινήθηκε από τις ΕΟ Ανδραβίδας – Κυλλήνης προς το κοσμηματοπωλείο, ακολουθώντας του διαδρομή του πράσινου οχήματος.

Τα πήραν όλα σε ένα λεπτό, «σήκωσαν» κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ

Στην περιοχή της Αμαλιάδας κινήθηκαν επιβαίνοντες τουλάχιστον στα δύο κλεμμένα οχήματα, με προπορευόμενο το λευκό. Περί της 03:55 της 3ης Οκτωβρίου έφθασαν στον στόχο τους, στην οδό Ερμού. Τοποθέτησαν το κόκκινο όχημα στη μέση του δρόμου προκειμένου να ανακόψουν την κίνηση οποιουδήποτε διερχόμενου οχήματος και ακολούθως, χρησιμοποιώντας το λευκό όχημα αφαίρεσαν με ιμάντες που είχαν δέσει στο πίσω μέρος του τα προστατευτικά ρολά του κοσμηματοπωλείου.

Οι τέσσερις από αυτούς μπήκαν στο κατάστημα παραβιάζοντας τις κλειδαριές με λοστό και αφαίρεσαν, κατά δήλωση της ιδιοκτήτριας, κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ, τα οποία έβαλαν σε μεγάλες νάιλον λευκές σακούλες. Άπαντες φορούσαν γάντια εργασίας και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες από τα ρούχα που φορούσαν.

Η κλοπή διήρκησε περίπου 1 λεπτό και έπειτα επιβιβάστηκαν όλοι στο λευκό όχημα, στο οποίο τους περίμενε ο πέμπτος δράστης, έχοντας το ρόλο του οδηγού / τσιλιαδόρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο έκτος – άγνωστος δράστης, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, είχε το ρόλο του οδηγού / επιτηρητή και ανέμενε σε σημείο κοντά στο κατάστημα, με το μπλε ή πράσινο όχημα, με σκοπό την κατόπτευση του χώρου και την ενημέρωση των υπολοίπων σε περίπτωση προσέγγισης της αστυνομίας προς το κοσμηματοπωλείο.

Λίγες ώρες μετά, πήγαν στο καφέ στη Μυρσίνη με το πράσινο όχημα ο 38χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» και ο 35χρονος και, αφού αγόρασαν έξι καφέδες και έξι νερά, έφυγαν για το λιμάνι της Κυλλήνης.

Το λευκό όχημα εντοπίστηκε σε χωματόδρομο, παράλληλο με την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, δίπλα από τη διασταύρωση Σταφιδόκαμπου, ενώ το δεύτερο κλεμμένο όχημα, χρώματος κόκκινου, παρκαρισμένο τριάντα μέτρα από το διαρρηγμένο κοσμηματοπωλείο.

Η κοινή παρουσία των οχημάτων

Η κοινή παρουσία των οχημάτων, χρώματος μπλε και πράσινου στην Ηλεία, επιβεβαιώνεται ξανά, αφού καταγράφονται από τις κάμερες του λιμένα Κυλλήνης το πρωί της 3ης Οκτωβρίου, να μπαίνουν και να παραμένουν στο χώρο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών και οχημάτων, όπου προπορευόμενο ήταν το μπλε και ακριβώς από πίσω το πράσινο όχημα, με σκοπό τους την επιβίβαση στα πλοία της γραμμής.

Αξιολογώντας τα ευρήματα από τις κάμερες, αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Ήλιδας πήγαν στις 4 Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο και με την συνδρομή του τοπικού τμήματος Ασφάλειας, βρήκαν σε κοινή αυλή που είχε το σπίτι του 35χρονου, με γείτονα, το πράσινο όχημα που είχε καταγραφεί στην Ηλεία και είχε χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση των δραστών στη Νέα Μανωλάδα. Χαρακτηριστικό του ήταν ότι δεν άναβε το πίσω δεξιό φως και πως τα δύο μπροστινά φώτα, φώτιζαν με διαφορετική ένταση. Εντός αυτού βρέθηκαν και τρία εισιτήρια πλοίου και εισιτήριο μεταφοράς οχήματος.

Το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο ο 31χρονος και ο 35χρονος. Ο 22χρονος που βρισκόταν στο σπίτι του στη Ζάκυνθο, αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και κατάφερε να ξεφύγει από την πίσω πόρτα. Ο 27χρονος συνελήφθη στα Σαγέικα.

Ο 38χρονος από την Ηλεία και φερόμενος ως αρχηγός αναζητείται ακόμα και σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η νέα διάρρηξη στις 9 Οκτωβρίου

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας έθεσαν υπόψη της εισαγγελίας και τα στοιχεία από μια δεύτερη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα, υπόθεση στην οποία εξετάζεται η συμμετοχή των κατηγορούμενων, αφού ο τρόπος δράσης είναι ακριβώς ίδιος με την κινηματογραφική κλοπή της 3ης Οκτωβρίου.

Στις 9 Οκτωβρίου και ώρα 04:55, στην συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Φιλελλήνων, πέντε άγνωστοι δράστες, φορώντας γάντια και κουκούλες αθλητικής φόρμας, προσέγγισαν με ανθρακί όχημα το κοσμηματοπωλείο.

Ανασήκωσαν στρεβλώνοντας τα προστατευτικά ρολά και με μεταλλικό εργαλείο έσπασαν τη γυάλινη είσοδο, μπαίνοντας στο κατάστημα. Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας 7.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι το ανθρακί όχημα, ίδιας μάρκας με τα κλεμμένα οχήματα της διάρρηξης στην Ερμού, είχε κλαπεί τη νύχτα της 8ης προς 9ης Οκτωβρίου από τη Νέα Μανωλάδα.

Εντοπίστηκε την ίδια μέρα εγκαταλελειμμένο στην κοινότητα του Κέντρου, στις όχθες της Λίμνης Πηνειού και μέσα σε αυτό βρέθηκε μέρος των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί από το κοσμηματοπωλείο.