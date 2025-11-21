Ηράκλειο: 43χρονος μπήκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψε μια κουλούρα χαλκού

Θρασύτατη κλοπή επιχείρηση να διαπράξει ένας 43χρονος άνδρας καθώς εισήλθε με το όχημά του στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου και έκλεψε μία ολόκληρη κουλούρα χαλκού.

Η πράξη του 43χρονου έγινε αντιληπτή από τους εργαζόμενους του οργανισμού οι οποίο ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών του Α.Τ. Μαλιβιζίου ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν την αναζήτηση του δράστη της κλοπής. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο χαλκός που εκλάπη επιστράφηκε στον ΔΕΔΔΗΕ.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

