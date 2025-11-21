Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών

Ο κατηγορούμενος παρείχε παράνομες συνδρομές αξίας πενήντα ευρώ για χρονική διάρκεια τριών μηνών και εκατό ευρώ για χρονική διάρκεια έξι μηνών

Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο για πειρατεία συνδρομητικών καναλιών
Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 48χρονο στη Σαντορίνη, για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών.

Συγκατηγορούμενοι του 48χρονου είναι και οι 68 χρήστες των συνδρομητικών υπηρεσιών που φέρεται να τους παρείχε. Σε βάρος των 68 σχηματίστηκε επίσης δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περιήλθαν στην Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος καταγγελίες, σχετικά με διάθεση προς πώληση παράνομου εξοπλισμού, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως συνδρομητικά και ελεύθερα επίγεια τηλεοπτικά κανάλια αλλά και πλήθος ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, κατόπιν καταβολής στον κατηγορούμενο αμοιβής αντί της νόμιμης συνδρομής.

Τα παραπάνω δεδομένα τέθηκαν υπόψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε απόφαση για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του 48χρονου με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, προέκυψαν, κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι προαναφερθείσες παραβάσεις σε βάρος των εταιρειών ΟΤΕ και NOVA, καθώς επίσης και πλήθος παράνομων τελικών χρηστών, στους οποίους προσφέρονταν από τον κατηγορούμενο παράνομες συνδρομές αξίας πενήντα ευρώ για χρονική διάρκεια τριών μηνών και εκατό ευρώ για χρονική διάρκεια έξι μηνών.

Επιπλέον, προέκυψε και η παροχή δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης προς τους «χρήστες-πελάτες». Ο 48χρονος που συντόνιζε και διαχειριζόταν την παροχή των παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών, είχε απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών.

Με βάση τα παραπάνω, κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη την Τετάρτη στην οικία του 48χρονου στη Μεσαριά Σαντορίνης όπου πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μία συσκευή IPTV, η οποία δεν ανήκει στο νόμιμο εξοπλισμό των εταιρειών «Nova» και «OTE», ήταν παρανόμως τροποποιημένη και η οποία τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης μεταξύ άλλων των συνδρομητικών καναλιών των εταιριών «ΟΤΕ – cosmote TV», και «Nova – EON TV» άνευ υπάρξεως νόμιμης συνδρομής,
  • ένας φορητός Η/Υ,
  • ένας mini disk,
  • μία συσκευής κινητής τηλεφωνίας
  • και το ποσό ύψους 4.820,00 ευρώ σε μετρητά.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε επίσης αρμοδίως.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπενθυμίζεται από τις Αρχές ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

