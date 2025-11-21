Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

Η υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα δεν ήταν η μοναδική που έφερε καλλιτέχνες στα δικαστήρια με χειροπέδες και κατηγορίες για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα τελευταία χρόνια, ηθοποιοί, τραγουδιστές αλλά και δημοσιογράφοι έχουν βρεθεί στο εδώλιο, άλλοτε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κι άλλοτε για μη συμμόρφωση σε αστυνομικούς ελέγχους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η “βραδιά της τσικουδιάς” που κατέληξε σε τρία χτυπημένα αυτοκίνητα

Ήταν ξημερώματα 27ης Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη, όταν ένα αυτοκίνητο προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα και σε έναν μαντρότοιχο. Οι ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν ποιος είχε προκαλέσει το περιστατικό — μέχρι που την επόμενη ημέρα η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τον οδηγό.

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που λίγες ώρες νωρίτερα διασκέδαζε σε βραδιά τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση τραγουδώντας και χορεύοντας, παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Παρότι είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από το τροχαίο και δεν μπορούσε να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, η Δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο για εγκατάλειψη οχημάτων, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Η ποινή: 7.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο.

Ο Χρήστος Μάστορας και η νύχτα που κατέληξε σε δύο μπλόκα

Ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Δικαιοσύνη έχει και ο Χρήστος Μάστορας. Στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου, οδηγώντας το τζιπ του στο κέντρο της Αθήνας, δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας και επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Η προσπάθεια διαφυγής έληξε λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, όπου τον περίμενε δεύτερο μπλόκο. Το αλκοτέστ έδειξε επίπεδα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα σε βάρος του να ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα:

Επικίνδυνη οδήγηση

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο τραγουδιστής αναμένεται να δικαστεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Ράνια Καρατζαφέρη και το επεισόδιο στην Αττική Οδό

Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρέθηκε πρόσφατα και η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη, όταν το περασμένο Σάββατο, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που σύμφωνα με τις αρχές δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, φέρεται να απηύθυνε στους αστυνομικούς την φράση: «Θα σας τελειώσω».

Ο οδηγός του οχήματος είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ η ίδια μετά το περιστατικό προχώρησε σε δηλώσεις ζητώντας συγγνώμη.

Το φαινόμενο που προβληματίζει

Από ηθοποιούς μέχρι τραγουδιστές και δημοσιογράφους, οι παραβάσεις του ΚΟΚ από δημόσια πρόσωπα καταγράφονται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα.

