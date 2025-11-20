Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

Η δίκη της ηθοποιού αναβλήθηκε, προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις

Κατερίνα Ρίστα

Δήμητρα Ματσούκα: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ, δεν είχα άλλο τρόπο»

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19/11) σε μπλόκο της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη. 

Η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να κατατεθούν οι αποδείξεις πληρωμής των κλήσεων.

Η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

H ηθοποιός μιλώντας στην τροχαία είπε: «Πήρα το αμάξι γιατί έπρεπε να μετακινηθώ και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είχα άλλο τρόπο να μετακινηθώ».

Νωρίτερα, η 51χρονη ηθοποιός οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Το χρονικό της σύλληψης

Yπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα, συνελήφθη χθες στη Βουλιαγμένη για επικίνδυνη οδήγηση, αφού διαπιστώθηκε να οδηγεί χωρίς άδεια, χωρίς πινακίδες, αλλά και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το συμβάν κατεγράφη στις 23:40 στην οδό Αθηνάς, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε η γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι κινείτο με 97 χιλιόμετρα / ώρα, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα / ώρα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια οδήγησης της ηθοποιού είχε αφαιρεθεί από τη 10η Οκτωβρίου, ενώ και οι πινακίδες του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπερ σημαίνει πως το όχημα κυκλοφορούσε παράνομα.

Η Ματσούκα υπεβλήθη και σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,42 mg / l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg / l στη δεύτερη, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.

