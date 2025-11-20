Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος της ηθοποιού, Δήμητρας Ματσούκα.

Αυτήν την ώρα οδηγείται στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί.

Η δημοφιλής ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19/11) για υπερβολική ταχύτητα, κατά τη διάρκεια ελέγχου όπου διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση και συγκεκριμένα για παράνομη στάθμευση.

Στη συνέχεια, η οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το χρονικό

Το συμβάν κατεγράφη στις 23:40 στην οδό Αθηνάς, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε η γνωστή ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι κινείτο με 97 χιλιόμετρα / ώρα, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα / ώρα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άδεια οδήγησης της ηθοποιού είχε αφαιρεθεί από τη 10η Οκτωβρίου, ενώ και οι πινακίδες του αυτοκινήτου είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπερ σημαίνει πως το όχημα κυκλοφορούσε παράνομα.

Η Ματσούκα υπεβλήθη και σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/l.