Βασίλης Μπισμπίκης: Προσωρινή διακοπή στη δίκη – Τι ζητά η πλευρά του ηθοποιού

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων εμφανίστηκε σήμερα Τετάρτη το πρωί ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη. Η δίκη, ωστόσο, διακόπηκε προσωρινά καθώς ζητήθηκε από την πλευρά του ηθοποιού η παρουσία του αστυνομικού που είχε καταγράψει το περιστατικό.

Ο ηθοποιός προσήλθε στα δικαστήρια στις 9 το πρωί για να αντιμετωπίσει την κατηγορία που αφορά ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Παράλληλα, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων. Η δίκη ξεκίνησε, αλλά σύντομα διεκόπη λόγω αιτήματος της υπεράσπισης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η υπεράσπιση ζήτησε να κληθεί να καταθέσει ο αστυνομικός που είχε σηκώσει το τηλέφωνο κατά τη στιγμή του συμβάντος, αφού στο αστυνομικό τμήμα δεν υπήρχε σύστημα που να έχει καταγράψει το περιστατικό. Η πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη ζήτησε την παρουσία του αστυνομικού και παράλληλα υπέβαλε αίτημα αναβολής, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση της υπόθεσης.

Το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία, αναμένοντας να εξεταστεί αν ο αστυνομικός θα καταθέσει σήμερα ή αν η δίκη θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη έχει τραβήξει την προσοχή τόσο λόγω της φύσης των κατηγοριών όσο και εξαιτίας της δημόσιας εικόνας του κατηγορούμενου. Η συνέχεια της δίκης αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα και να καθορίσει τις νομικές επιπτώσεις.

