Βασίλης Μπισμπίκης: Δικάζεται σήμερα ο ηθοποιός για το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη
Δικάζεται σήμερα ο ηθοποιός για το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη
Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Μπισμπίκης, για να δικαστεί έπειτα από την αναβολή που ζήτησε για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη.
Ο ηθοποιός κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος για μη συμμόρφωση οδηγού σε υποχρεώσεις (άρθρο 47 ΚΟΚ), δηλαδή για εγκατάλειψη οχήματος.
Υπενθυμίζεται ότι το μεγάλο τζιπ που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έριξε και έναν μαντρότοιχο.
Μαζί του βρίσκεται ο δικηγόρος Μίλτος Ζησίδης αλλά και η συνεργάτιδα που είχε καλέσει την αστυνομία.
