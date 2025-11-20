Τσιτσιπάς: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος το αυτοκίνητο με 210 χλμ/ώρα», λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που επιβλήθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή για υπερβολική ταχύτητα.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου επιβεβαίωσε ότι το πρόστιμο αφορά την κίνηση του πολυτελούς οχήματος Στέφανου Τσιτσιπά με 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως κατέγραψε κάμερα του νέου συστήματος.

Ωστόσο, τόνισε ότι το αυτοκίνητο δεν το οδηγούσε ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το tennisnews.gr.

