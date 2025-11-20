Δήμητρα Ματσούκα: «Είναι πολύ στενοχωρημένη, ξέρει ότι αδίκησε τον εαυτό της», λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα μίλησε στην τηλεόραση του Mega με αφορμή τη σύλληψη και την αναβολή της δίκης της ηθοποιού για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως τόνισε ο κ. Αλέξης Στεφανάκης, η ηθοποιός είναι πολύ στενοχωρημένη και ξέρει ότι αδίκησε τον εαυτό της. «Έπρεπε να φύγω από τη Θήβα άρον-άρον, να πάω στα αυτόφωρα, να ζητήσουμε προθεσμία, να λάβουμε προθεσμία, να μιλήσω σύντομα με τη Δήμητρα… και να μαζέψουμε όλο το υλικό προκειμένου 2 Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανάκης.

Απαντώντας στα όσα αποδόθηκαν στη γνωστή ηθοποιό, υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλ, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες, ο κ. Στεφανάκης σχολίασε: «Συμφωνώ σε όλα, αλλά η Δήμητρα είναι ένα πολύ ταλαντούχο, πολύ γλυκό πλάσμα, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό που ακούω δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω. Η ελληνική δικαιοσύνη ζητά εξηγήσεις. Οφείλουμε να τις δώσουμε ευθαρσώς».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με τα όσα του μετέφερε η Δήμητρα Ματσούκα, οι πινακίδες και το δίπλωμά της είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα: «Αυτά έχουν να κάνουν με τον δόλο. Αν πραγματικά ήθελε να έχει παραβατική συμπεριφορά. Όλα θα εξεταστούν».

Ο ίδιος επέμεινε πως πρόκειται για ένα «ατυχές συμβάν», σημειώνοντας ότι «ευτυχώς δεν είχαμε τρακάρισμα, δεν είχαμε σωματικές βλάβες [..] να κλείσει αυτή η παρένθεση και να μην το ξανασυναντήσουμε ποτέ ξανά».

Σε ερώτηση για το αν η ηθοποιός αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι πολύ στενοχωρημένη. Ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής. Το ταλέντο σου πρέπει να συστοιχείται με τη συμπεριφορά σου».

