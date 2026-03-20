Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Κηφισίας και Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό.
Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό:
- στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
-10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας
-10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
- στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
-5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε
22:11 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»
06:50 ∙ LIFESTYLE