Τουρκία: Ξυλοκοπήθηκε από τον γείτονά του ενώ κρατούσε το παιδί του - Υπέστη κάταγμα κρανίου το μωρό

Επίθεση δέχτηκε ένας πατέρας στην Τουρκία, ενώ κρατούσε το 14 μηνών παιδί του στην αγκαλιά του, με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί κάταγμα κρανίου.

Ειδικότερα, ο 34χρονος Μουχάμετ Μπάκα, που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, βρίσκεται εδώ και εννέα μήνες σε διαμάχη με τον γείτονά του, ο οποίος παραπονιέται συνεχώς για τον θόρυβο που κάνουν τα παιδιά.

Το Σάββατο, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, την ώρα που ο Μουχάμετ επέστρεφε σπίτι του, κρατώντας στην αγκαλιά του τη 14 μηνών κόρη του.

Όταν τον είδε ο γείτονάς του, άρχισε να του φωνάζει «τι κοιτάς ρε;», και να τον βρίζει, με τον Μουχάμετ να απομακρύνεται και μόλις έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού του, ο γείτονας του επιτέθηκε από πίσω με ένα ξύλο.

Από τον ξυλοδαρμό, ο Μουχάμετ υπέστη κάταγμα στη μύτη, ενώ το παιδί τρία κατάγματα στο κρανίο και τραυματίστηκε και στο μάτι. Η μικρή Ίκρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και ο γείτονάς τους συνελήφθη.

Kucağında bebeğiyle sopalı saldırıya uğradı: 14 aylık İkra’nın kafatası çatladı, baba darbedildi



Yalova’da yaklaşık 9 aydır çocuk gürültüsü nedeniyle komşusuyla aralarında husumet bulunan 4 çocuk babası Muhammet Baca (34), 14 aylık kızı İkra Baca kucağındayken, yaşanan tartışma… pic.twitter.com/6OkFkRHbDA — Sözcü (@gazetesozcu) February 23, 2026

