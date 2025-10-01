Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης και νέες γραμμές αστικών λεωφορείων τίθενται σε ισχύ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβατική κίνηση κατά τη διάρκεια των δοκιμών για την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί για το κοινό από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαραίτητες δοκιμές συρμών και συστημάτων.

Κατά το διάστημα από 6 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου, το μετρό θα λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο: τις εργάσιμες ημέρες ο πρώτος συρμός θα αναχωρεί στις 6:30 π.μ. και ο τελευταίος στις11 μ.μ., ενώ τα Σαββατοκύριακα το ωράριο θα ξεκινά στις8 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις11 μ.μ. Παρόμοιο πρόγραμμα ισχύει και από 11 έως20 Δεκεμβρίου. Από την Κυριακή21 Δεκεμβρίου, το ωράριο επεκτείνεται με πρώτες αναχωρήσεις από τις5:30 π.μ. και τελευταίες έως τις 12:30 π.μ. τις καθημερινές, ενώ Παρασκευή και Σάββατο το μετρό θα λειτουργεί μέχρι τις 2 π.μ.

Κατά την περίοδο αναστολής και περιορισμένου ωραρίου του μετρό, οι περίπου 2.200.000 μηνιαίοι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από πρόσθετες γραμμές αστικών λεωφορείων που θα δρομολογηθούν από τον ΟΑΣΘ. Ο στόλος των325 λεωφορείων έχει αυξηθεί κατά40 οχήματα από την έναρξη λειτουργίας του μετρό τον Νοέμβριο του 2024. Παράλληλα, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα ενισχύσει τις υπηρεσίες της με 182 λεωφορεία, φτάνοντας σε σύνολο πάνω από500 οχήματα.

Μεταξύ των νέων μέτρων, δημιουργείται η νέα γραμμή Μ1, η οποία θα καλύπτει τη διαδρομή από τη Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ακολουθώντας τον άξονα Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου. Η γραμμή Μ1 θα εξυπηρετεί 11 στάσεις με συχνότητα λεωφορείων κάθε 7-10 λεπτά και διάρκεια διαδρομής 30-35 λεπτά.

Επιπλέον, θα αυξηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές 3Κ,31,39 και58, που επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα του μετρό, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής σε8-10 λεπτά από12-18 λεπτά που ισχύει σήμερα.