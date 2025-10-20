Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 50χρονος εργολάβος - Έπεσε στο κενό από σκαλωσιά

Την τελευταία του πνοή άφησε, το πρωί της Δευτέρας (20/10), ένας άνδρας περίπου 50 ετών, εργολάβος στο επάγγελμα, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ βρισκόταν σε σκαλωσιά σε δική του ιδιοκτησία όπου εργαζόταν.

Ο άτυχος 50χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από την πτώση με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, o θάνατος του άνδρα επήλθε από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετα την πτώση του από μεγάλο ύψος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου ωστόσο ήταν ήδη αργά.

