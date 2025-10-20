Ηράκλειο: Άφησε σημείωμα ότι θα αυτοκτονήσει και εξαφανίστηκε - Αίσιο τέλος για 36χρονο

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (19/10) στις Αρχές του νομού Ηρακλείου για έναν άνδρα που άφησε σημείωμα ότι θέλει να αυτοκτονήσει.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, πρόκειται για έναν 36χρονο ο οποίος άφησε σημείωμα και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι του χωρίς να αφήσει σημεία ζωής.

Μέλη της οικογένειά του στην προσπάθειά τους να τον βρουν πήγαν στο σπίτι του όπου βρήκαν ένα σημείωμα που είχε γράψει λέγοντας πως θα αυτοκτονήσει.

Η αντίδρασή τους ήταν άμεση καθώς ειδοποίησαν τις Αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της αστυνομίας, πυροσβεστικής, εθελοντές ενώ «σηκώθηκαν» και drones.

Τελικά ο 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και είναι καλά στην υγεία του δίνοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.

