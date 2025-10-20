Μέτρο Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού

Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες του Μετρό νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα, καθώς παρατηρήθηκε συνωστισμός επί ώρα στο Σύνταγμα, και αρκετοί ήταν οι πολίτες που εξέφρασαν την οργή τους.

Η πρωτοφανής επιβατική κίνηση που καταγράφηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», ανάγκασε τον υπεύθυνο του σταθμού να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και να διακόψει την κίνηση της κυλιόμενης σκάλας καθόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb από τη ΣΤΑΣΥ, το πρόβλημα θεωρείται «όχι και τόσο συνηθισμένο» και σημειώθηκε σε μια συγκεκριμένη αποβάθρα, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, και συγκεκριμένα στο σημείο που ενώνεται η γραμμή 2 (κόκκινη) με τη γραμμή 3 (μπλε) προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η συχνότητα των δρομολογίων του Μετρό δεν μεταβλήθηκε, παρέμεινε στα 4 λεπτα ανά συρμό, ωστόσο ήταν τέτοιος ο κόσμος που βρισκόταν στον σταθμό, που αναγκαστικά πολλοί επιβάτες παρέμειναν για ώρα στην αποβάθρα μέχρι να επιβιβαστούν.

Το πρωτόκολλο της παύσης κίνησης της κυλιόμενης σκάλας -μόνο της καθόδου- ενεργοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις για την ασφάλεια των επιβατών και για να μην υπάρξουν ατυχήματα λόγω της συγκέντρωσης του κόσμου.

Το πρόβλημα εξομαλύνθηκε λίγο πριν τις 09:00, σύμφωνα με τους υπευθύνους.

«Πάμε στη δουλειά σαν σαρδέλες»

Αντίθετη είναι ωστόσο η άποψη των επιβατών που χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό και επιμένουν πως ο σημερινός συνωστισμός, σίγουρα δεν είναι «πρωτοφανής».

Η κατάσταση, ειδικά σήμερα Δευτέρα, το πρωί, ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολη και ο κόσμος φαινόταν να «ασφυκτιά». Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Σπύρος Παγιατάκης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποτυπώνουν την ταλαιωπωρία: «Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι», έγραψε.

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 – 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο από όλα! Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι, και κάτι ταλαίπωροι τουρίστες προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο (και αυτή είναι η τελευταία εικόνα τους από την Αθήνα). Υπερβολικά αραιά δρομολόγια για τόσο πολύ κόσμο», έγραψε αναλυτικά, καλώντας σε πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει αύξηση των δρομολογίων.

Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 - 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο... Posted by Spyros Pagiatakis on Sunday, October 19, 2025

Διαβάστε επίσης