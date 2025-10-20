Μετρό: Χιλιάδες επιβάτες συνωστισμένοι στον σταθμό «Σύνταγμα» – «Πάμε στη δουλειά σαν σαρδέλες»

Τα προβλήματα στο Μετρό της Αθήνας παραμένουν, με τα δρομολόγια να κρίνονται ανεπαρκή για την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Οι πολίτες εκφράζουν οργή για τις συνεχείς καθυστερήσεις και τον συνωστισμό στους συρμούς, ενώ, ενδεικτική της κατάστασης είναι σημερινή (20/10) μαρτυρία από το Σύνταγμα.

Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κόσμος φαίνεται να «ασφυκτιά», όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Σπύρος Παγιατάκης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, που αναφέρει πως «πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι».

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, πρωί Δευτέρας 20/10 – 08:30. Καθημερινό το θέμα αλλά σήμερα ήταν το καλύτερο από όλα! Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, αν καταφέρω να μπω σε βαγόνι, και κάτι ταλαίπωροι τουρίστες προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο (και αυτή είναι η τελευταία εικόνα τους από την Αθήνα). Υπερβολικά αραιά δρομολόγια για τόσο πολύ κόσμο», έγραψε αναλυτικά, καλώντας το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και τον Χρίστο Δήμα να λάβουν πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξει αύξηση των δρομολογίων.