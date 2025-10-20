Καματερό: ΕΔΕ για το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το βίντεο που έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα κοινωνικά δίκτυα και δείχνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ μεταφέρει ένα… ψυγείο στην περιοχή του Καματερού.

Η λεζάντα στο βίντεο γράφει: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Πρόκειται για την απάντηση που έλαβε η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα από εργαζόμενο στο τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, λίγο πριν από τη δολοφονία της, έξω από από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Πού αλλού; Καματερό», έγραψαν χρήστες στα σχόλια.

Όπως ήταν φυσικό, ο βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», αναφέρει άλλος χρήστης.