Καματερό: Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ – Το viral βίντεο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον «γύρο» του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα, το περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ανοιχτό το πορτ μπαγκάζ στο οποίο είναι φορτωμένο ένα ψυγείο.

Η λεζάντα στο βίντεο γράφει: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Πρόκειται για την απάντηση που έλαβε η αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα από εργαζόμενο στο τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, λίγο πριν από τη δολοφονία της, έξω από από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Πού αλλού; Καματερό», έγραψαν χρήστες στα σχόλια.

Το βίντεο προκαλεί αντιδράσεις, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», αναφέρει άλλος χρήστης.