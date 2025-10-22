28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

Αρχείου - Eurokinissi
Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, κατά το διάστημα από Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ περιλαμβάνουν:

  • αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,
  • αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,
  • ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κλπ),
  • συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),
  • έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,
  • ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 23:00.

