Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην παρέλαση – Για πρώτη φορά με F-16 Viper

Για δεύτερη συνεχή χρονιά την Τρίτη 28η Οκτωβρίου θα πετάξει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων «ΖΕΥΣ», ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβεί από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη για την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος, με το οποίο θα πραγματοποιήσει την αεροπορική επίδειξη, θα είναι ένα από τα αναβαθμισμένα F16 τύπου Viper.

Η δοκιμαστική πτήση στη Θεσσαλονίκη αναμένεται -καιρού επιτρέποντος- να γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις του αεροκάφους

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είναι μία από τις πρώτες που εξοπλίστηκε με την συγκεκριμένη έκδοση F-16.

Πρόκειται για την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση του F-16 στον κόσμο.

Δείτε παρακάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του:

Πλήρωμα: 1 (C Model), 2 (D Model)

1 (C Model), 2 (D Model) Κινητήρας: 1 Pratt & Whitney F100-PW 229/Ώση: 29100 λίβρες

1 Pratt & Whitney F100-PW 229/Ώση: 29100 λίβρες Εκπέτασμα Πτερύγων: 9,96μ

9,96μ Μήκος: 15,06μ

15,06μ Μέγιστη ταχύτητα: 2173χμ. την ώρα ή 2,05 Mach

2173χμ. την ώρα ή 2,05 Mach Μέγιστο ύψος: 15.240μ. ή 50.000 πόδια

