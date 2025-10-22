Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

Τι θα ισχύσει στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

Αστυονομικοί στη Θεσσαλονίκη

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, λόγω των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ (23-10-2025):

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

ΣΑΒΒΑΤΟ (25-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

  • Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Πλάτωνος.
  • Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.
  • Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.
  • Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

  • Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.
  • Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.
  • Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ.Σοφίας.
  • Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

γ. ΚΥΡΙΑΚΗ (26-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

  • Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.
  • Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.
  • Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.
  • Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.
  • Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

  • Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

ε. ΤΡΙΤΗ (28-10-2025):

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.
  • 30ης Οκτωβρίου, καθ' όλο το μήκος της.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.
  • Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ' όλο το μήκος της.
  • Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.
  • Γκύζη, καθ' όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.
  • 30ης Οκτωβρίου, καθ' όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Μ.Μπότσαρη - Καραϊσκάκη - Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Στρατηγού Κακαβού.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.
  • Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

στ. Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2025 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

  • Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.
  • Μ.Μπότσαρη - 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Στρατηγού Κακαβού.
  • Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.
  • Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ζ. Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2025 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

Πρωινές ώρες της Τρίτης (28-10-2025), λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Από την Τροχαία απευθύνεται παράκληση προς τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δύναμής της της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στο Champions League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Καλέση: Η πιο στενή του συνεργάτιδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θ' ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αγχωτική νίκη για Θάντερ μετά τα… δαχτυλίδια - Οι Ουόριορς επικράτησαν του… Ντόντσιτς

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα - «Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;» – Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ