Ηράκλειο: Θεσπίστηκε νέο τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

Ένα νέο τέλος ύψους 3 ευρώ ανά επιβάτη (Passenger Fee), θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025 θα επιβαρύνει τους επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

Το τέλος επιβάτη, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2024, ανερχόταν στα 12,30 ευρώ, ενώ στη συνέχεια μειώθηκε στα 3,30 ευρώ, ποσό που κατευθυνόταν -με βάση τη σύμβαση του Σπατόσημου- στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο Καστελλίου και στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Πλέον, στα 3,30 ευρώ θα προστεθεί ένα επιπλέον τέλος 3 ευρώ, το οποίο θα παραμένει εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο (συνολικό κόστος 6,30 ευρώ ανά επιβάτη), με σκοπό να καλύπτει κτιριακές βελτιώσεις, προμήθειες υλικών, συντηρήσεις και λοιπές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την αξιοπρεπή και απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου.

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει μέχρι την οριστική παύση λειτουργίας του «Ν. Καζαντζάκης» και τη μεταφορά όλων των πτήσεων στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον αεροπορικό χάρτη της Κρήτης.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης