Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας

Στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά για παράβαση καθήκοντος, πράξη η οποία συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου πέρσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Μαζί της παραπέμφθηκαν να δικαστούν αλλά επτά πρόσωπα και ειδικότερα δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσα τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στη συγκεκριμένη πράξη. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται το μοιραίο παιχνίδι crazy dance που, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη η οποία διεξήχθη μετά τον θάνατο του 18χρονου, αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης (απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στο ΣτΕ), κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου. Ανάλογα με την ιδιότητα των υπολοίπων κατηγορουμένων η δικογραφία τούς αποδίδει ευθύνες όσον αφορά τη λειτουργία και τους ελέγχους του crazy dance.

Η δίκη είναι προσδιορισμένη στον αριθμό 18 τού εκθέματος του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ενώ μεταξύ των μαρτύρων κατηγορίας είναι ο πατέρας του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη -με τη βασική δικογραφία η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλής συνέργεια στην πράξη αυτή- τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προφυλακισμένος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).

Η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον επόμενο μήνα (20/11).

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

