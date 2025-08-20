Χαλκιδική: Ένας χρόνος από τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε εχθές στο Πευκοχώρι το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, με τον 19χρονο Γιάννη να χάνει τη ζωή του.

Ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο 19χρονος από τη Βέροια, που παραθέριζε στην περιοχή με την οικογένειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτοξευτεί από τη θέση του.

Ο πατέρας του Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής, ο οποίος έναν χρόνο τώρα δίνει τη δική του μάχη για να αποδειχτεί η αλήθεια και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αλλά και να μην ξανακινδυνεύσει κανένα παιδί σε λούνα παρκ, σε δηλώσεις του στην κάμερα του MEGA σημειώνει:

«Έναν χρόνο μετά, μετά από μεγάλο πόνο όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ανά την Ελλάδα, όσον αφορά τα σάπια μηχανήματα που ανεβάζει ο κόσμος τα παιδιά του. Είναι οδυνηρό να χάνει ο κόσμος τα παιδιά του τόσο άδικα μέσα από τη χαρά τους. Θα συνεχίσω και θα προσπαθώ να κάνω τα πάντα ώστε να μην έχουμε άλλα αδικοχαμένα παιδιά μέσα στη χαρά τους».

Διαβάστε επίσης