Ρόδος: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω, φοβήθηκα» - Σοκάρει ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο λούνα παρκ

Πέντε ήταν οι ανήλικοι που τραυματίστηκαν στο σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο. Οι ανήλικοι εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι που ονομάται «ταψί» με το βίντεο να προκαλεί αναστάτωση.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το λούνα παρκ στη Ρόδο

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται τέσσερις νεαροί να εκτοξεύονται από το παιχνίδι. Δευτερόλεπτα αργότερα ένας 16χρονος τραυματίζεται κατά την πτώση του. Ο 16χρονος είναι ο νεαρός που φαίνεται στο βίντεο με το σκισμένο κόκκινο σορτσάκι.

Τραυματίας: «Χτύπησα σε τοίχο, έπεσα κάτω σε σίδερα ενώ το παιχνίδι ακόμα γυρνούσε»

Μιλώντας στο MEGA, ο 16χρονος περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές. «Ενώ πήγαινε πολύ γρήγορα, εμείς καθόμασταν στο βαγόνι και βλέπω τα άτομα να φεύγουν πίσω, να πέφτουν κάτω να σπάει το κάθισμα και να φεύγουν», ανέφερε ο 16χρονος τραυματίας.

«Έπειτα από πάρα πολύ λίγο εγώ από την φόρα που έκανε το ταψί πετάχτηκα στον αέρα και κουτούλησα πάνω σε ένα τοίχο. Και μετά τον τοίχο, έπεσα κάτω πίσω από το ταψί σε κάτι σίδερα και ενώ συνέχισε να γυρνάει το ταψί εγώ βγήκα από κάτω και βγήκα μπροστά», πρόσθεσε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο 16χρονος είπε: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Είπα "αυτό ήταν, τελείωσε».

Ο 16χρονος τραυματίστηκε στα πλευρά αλλά ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα. «Θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ευτυχώς τη γλίτωσα», σημείωσε.

Τι απαντά η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ

Η διοίκηση του λούνα παρκ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία μηχανική βλάβη ή αστοχία υλικού. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, το ατύχημα οφείλεται στη «μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους επιβάτες».

«Έχει γίνει έλεγχος από μηχανικό. Δεν έσπασε ούτε κάθισμα, ούτε υπήρξε τεχνικό πρόβλημα», δήλωσε.

Ο δικηγόρος της επιχείρησης, Στέλιος Αλεξανδρής, σημείωσε: «Τα παιδιά σηκώθηκαν όρθια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του παιχνιδιού, κάτι που απαγορεύεται ρητά».

Τις δηλώσεις αυτές διαψεύδουν οι γονείς των παιδιών. Ο πατέρας του 16χρονου τόνισε: «Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι τα παιδιά κάθονταν. Αν κάποιος άλλος σηκώθηκε, αυτό δεν αφορά τη δική μας παρέα».

Παρέμβαση από τον Δήμο Ρόδου

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας του λούνα παρκ, ζητώντας εκ νέου πιστοποιητικά ασφαλείας και τεχνικό έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πρόκειται να καταθέσει επίσημο αίτημα τη Δευτέρα για νέα πραγματογνωμοσύνη, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ή όχι τεχνική αστοχία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νέας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

