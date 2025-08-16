Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

Ακόμη ένας τραυματίας έρχεται να προστεθεί στο σοκαριστικό ατύχημα που συνέβη σε λουνα παρκ στη Ρόδο. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών φτάνει τους πέντε όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα 5 άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου το εν λόγω άτομο δεν φαίνεται καθώς έπεσε από την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που έπεσαν οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίες, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha.

Το πέμπτο παιδί χτύπησε στον τοίχο και στη συνέχεια βρέθηκε κάτω από τα σίδερα του παιχνιδιού, από όπου κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αποκομίζοντας τραύματα στο πόδι, στην κοιλιά και στο χέρι.

«Ήμουνα με τους φίλους μου και βλέπω το κάθισμά μας να πέφτει πίσω. Βλέπω τους 3 φίλους μου να πίσω και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων εγώ πετάχτηκα από το ταψί και έπεσα κάτω σε κάτι σίδερα και βγήκα κάτω από το ταψί», ανέφερε χαρακτηριστικά το πέμπτο άτομο που βρισκόταν πάνω στο παιχνίδι την ώρα που αυτό έσπασε.

«Χτύπησα λίγο τα πλευρά μου, λίγο το χέρι μου και μπροστά στην κοιλιά», ξεκαθάρισε αναφορικά με τα τραύματα που αποκόμισε, ενώ σχετικά με το πώς έσπασε το κάθισμα ο νεαρός τόνισε ότι κάποια στιγμή ξεκόλλησαν τα σίδερα και μαζί με τους φίλους του έπεσαν κάτω.

Το σημείο που έσπασε το παιχνίδι

Μια εικόνα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ALPHA δείχνει το σημείο στο οποίο το παιχνίδι «ταψί» έσπασε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το σοκαριστικό ατύχημα. Η εικόνα τραβήχτηκε λίγα μόλις λεπτά μετά το ατύχημα.

Διέκοψε την λειτουργία του λούνα παρκ ο Δήμος μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Σε τραγωδία θα μπορούσε να είχε μετατραπεί το παιχνίδι τεσσάρων ατόμων σε λούνα παρκ σε πανηγύρι στη Ρόδο, όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν και να τραυματιστούν ελαφρώς.

Για αυτό το λόγο ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω λούνα παρκ που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου. Μάλιστα, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr το λούνα παρκ θα παραμείνει κλειστό μέχρι την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.



Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σε τρόμο μετατράπηκε για τέσσερα άτομα η χαρά του πανηγυριού και του λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος.

Οι εικόνες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα προκαλούν τρόμο αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.