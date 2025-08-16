Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

Το πέμπτο παιδί που βρισκόταν πάνω στο «ταψί» και εκσφενδονίστηκε αναφέρει λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη στιγμές πριν σημειωθεί το ατύχημα 

Newsbomb

Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»
Alpha
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη ένας τραυματίας έρχεται να προστεθεί στο σοκαριστικό ατύχημα που συνέβη σε λουνα παρκ στη Ρόδο. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών φτάνει τους πέντε όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα 5 άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου το εν λόγω άτομο δεν φαίνεται καθώς έπεσε από την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που έπεσαν οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίες, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha.

Το πέμπτο παιδί χτύπησε στον τοίχο και στη συνέχεια βρέθηκε κάτω από τα σίδερα του παιχνιδιού, από όπου κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αποκομίζοντας τραύματα στο πόδι, στην κοιλιά και στο χέρι.

«Ήμουνα με τους φίλους μου και βλέπω το κάθισμά μας να πέφτει πίσω. Βλέπω τους 3 φίλους μου να πίσω και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων εγώ πετάχτηκα από το ταψί και έπεσα κάτω σε κάτι σίδερα και βγήκα κάτω από το ταψί», ανέφερε χαρακτηριστικά το πέμπτο άτομο που βρισκόταν πάνω στο παιχνίδι την ώρα που αυτό έσπασε.

«Χτύπησα λίγο τα πλευρά μου, λίγο το χέρι μου και μπροστά στην κοιλιά», ξεκαθάρισε αναφορικά με τα τραύματα που αποκόμισε, ενώ σχετικά με το πώς έσπασε το κάθισμα ο νεαρός τόνισε ότι κάποια στιγμή ξεκόλλησαν τα σίδερα και μαζί με τους φίλους του έπεσαν κάτω.

Το σημείο που έσπασε το παιχνίδι

Μια εικόνα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ALPHA δείχνει το σημείο στο οποίο το παιχνίδι «ταψί» έσπασε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το σοκαριστικό ατύχημα. Η εικόνα τραβήχτηκε λίγα μόλις λεπτά μετά το ατύχημα.

Ρόδος

Διέκοψε την λειτουργία του λούνα παρκ ο Δήμος μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Σε τραγωδία θα μπορούσε να είχε μετατραπεί το παιχνίδι τεσσάρων ατόμων σε λούνα παρκ σε πανηγύρι στη Ρόδο, όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν και να τραυματιστούν ελαφρώς.

Για αυτό το λόγο ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω λούνα παρκ που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου. Μάλιστα, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr το λούνα παρκ θα παραμείνει κλειστό μέχρι την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σε τρόμο μετατράπηκε για τέσσερα άτομα η χαρά του πανηγυριού και του λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος.

Οι εικόνες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα προκαλούν τρόμο αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος Ρωσίδα έσωσε τα παιδιά της από πυρκαγιά - Τραυματίστηκε η ίδια, σώθηκε το μωρό

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Απεγκλωβισμός ενός ατόμου

20:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πεκίνο: Οι πρώτοι παγκόσμιοι αγώνες με ανθρωποειδή ρομπότ είναι γεγονός - Βίντεο

20:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20: «Χάλκινες» οι… γοργόνες της Ελλάδας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητικές στιγμές πριν το Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσιακό correo για Ντιόγκο Ζότα

20:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου - Από κατάπαυση πυρός σε ειρηνευτική συμφωνία

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ντεμπούτο με τριάρες για Τότεναμ και Σάντερλαντ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Απειλήθηκε ο οικισμός

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δέχθηκε απανωτές μαχαιριές σε θώρακα, χέρια και πλευρά - Νέες αποκαλύψεις για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 45χρονη

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Έγινε γνωστό τι θέλει να ρωτήσει ο Ζελένσκι τον Τραμπ στις 18 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ειρήνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκανε την έκπληξη ο Λεξ: «Θεσσαλονίκη σύντομα» - Η ασυνήθιστη ανάρτηση του ράπερ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

18:30LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

20:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Πάτρα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Παναγία Σουμελά: Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου - Γιατί δεν έγινε τον 15Αύγουστο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

18:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής με 6,00 μέτρα στη Σιλεσία

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δέχθηκε απανωτές μαχαιριές σε θώρακα, χέρια και πλευρά - Νέες αποκαλύψεις για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 45χρονη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Απειλήθηκε ο οικισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ