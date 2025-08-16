Ρόδος: Διέκοψε την λειτουργία του λούνα παρκ ο Δήμος μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Σε τραγωδία θα μπορούσε να είχε μετατραπεί το παιχνίδι τεσσάρων ατόμων σε λούνα παρκ σε πανηγύρι στη Ρόδο, όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν και να τραυματιστούν ελαφρώς.

Για αυτό το λόγο ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του εν λόγω λούνα παρκ που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου. Μάλιστα, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr το λούνα παρκ θα παραμείνει κλειστό μέχρι την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.



Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σε τρόμο μετατράπηκε για τέσσερα άτομα η χαρά του πανηγυριού και του λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος

Οι εικόνες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα προκαλούν τρόμο αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.





