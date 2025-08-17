Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

Έσπασε κάθισμα στο παιχνίδι «ταψί» – Μαθητές εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών

Ρόδος: Πέντε τραυματίες, δύο συλλήψεις και διακοπή λειτουργίας μετά το ατύχημα στο λούνα παρκ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο 

Λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία το πανηγύρι της Κρεμαστής στη Ρόδο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε εν κινήσει, με αποτέλεσμα πέντε νεαρά άτομα, ηλικίας 18 έως 20 ετών, να εκσφενδονιστούν στον αέρα και να βρεθούν στο έδαφος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πτώση των παιδιών έγινε σε σημείο όπου υπήρχε κενό, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Ωστόσο, όλοι αποκόμισαν τραύματα, με έναν εξ αυτών να καταλήγει κάτω από τα σίδερα του παιχνιδιού, τραυματισμένος σε πόδι, κοιλιά και χέρι.

«Ήμουνα με τους φίλους μου και ξαφνικά το κάθισμα έσπασε. Μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκα στον αέρα και έπεσα πάνω σε σίδερα», περιέγραψε το πέμπτο παιδί που τραυματίστηκε.

Παρέμβαση του Δήμου Ρόδου


Μετά το ατύχημα, ο Δήμος Ρόδου διέταξε τη διακοπή λειτουργίας του λούνα παρκ, μέχρι την ολοκλήρωση νέου τεχνικού ελέγχου και την κατάθεση επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ασφάλειας για όλα τα μηχανήματα.

Η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας και είχε καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ωστόσο η λειτουργία της αναστέλλεται έως ότου ελεγχθεί εκ νέου.

Συλλήψεις και δικογραφία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 64χρονης εκπροσώπου της επιχείρησης και του 42χρονου χειριστή του παιχνιδιού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια. Το συγκεκριμένο μηχάνημα σφραγίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

Ερωτήματα για την ασφάλεια


Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο ατύχημα· τον Αύγουστο του 2024, ένας 19χρονος είχε χάσει τη ζωή του σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όταν εκσφενδονίστηκε από το παιχνίδι «crazy dance».

Η υπόθεση της Ρόδου έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις έρευνες να συνεχίζονται για το αν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και αν υπήρξαν παραλείψεις στον έλεγχο των μηχανημάτων.

