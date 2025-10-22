Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό

Ένα νέο περιστατικό που προκαλεί οργή παρουσίασε ο ΑΝΤ1 καθώς γυναίκα στον Άλιμο, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μετέβη για βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα και πήρε την ανατριχιαστική απάντηση «πάρτε ταξί ή λεωφορείο»!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού η γυναίκα πήρε την απάντηση από την αξιωματικό υπηρεσίας, η οποία της υπέδειξε να απομακρυνθεί από το ΑΤ Αλίμου με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Μας έδειξαν πόσο άσημοι είμαστε. Μας είπαν πάρτε λεωφορείο. Για άλλη μια φορά μας υπενθυμίζουν πως οι διάσημοι έχουν προτεραιότητα. Θα γίνει πάλι κάτι σαν εμένα ή την Κυριακή», ανέφερε η ίδια στον ΑΝΤ1.

Ευτυχώς, άλλοι αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί επενέβησαν και η γυναίκα μεταφέρθηκε με το λεωφορείο.

Και όλα αυτά την ίδια ώρα που οι μνήμες από την άγρια δολοφονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων της Κυριακής Γρίβα παραμένουν νωπές.

Τότε, την 1η Απριλίου του 2024, η Κυριακή Γρίβα είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια για τον εμμονικό και επικίνδυνο πρώην σύντροφό της ο οποίος την καταδίωκε.

Η απάντηση που πήρε η άτυχη γυναίκα ήταν «κυρία μου το περιπολικό δεν είναι ταξί», όταν έκανε αίτημα να την πάει ένα περιπολικό στο σπίτι της.