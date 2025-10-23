Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

Τραγωδία στη Λάρισα με τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους μόλις ενός μηνός το οποίος κατέληξε σήμερα το πρωί.

Όλα ξεκίνησαν από το Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το μικρό αγγελούδι, διαπίστωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως, η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και εκεί σήμανε συναγερμός.

Εξαιτίας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαίο το βρέφος να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στο νοσοκομείο παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Για το συμβάν – όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση – ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr, larisanet.gr

Διαβάστε επίσης